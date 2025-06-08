Лидер сборной Украины согласился перейти в ПСЖ за 70 млн евро. Ради него выгоняют российского футболиста

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" активизировал переговоры с "Борнмутом" о покупке центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного, пишет lequipe.fr. Ради его перехода клуб оказался готов расстаться с российским голкипером ПСЖ Матвеем Сафоновым, чтобы избежать конфликта в раздевалке.

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Переговоры между французами и англичанами идут без перерыва: спортивные советник ПСЖ Луиш Кампуш и управляющий директор "Борнмута" Тиаго Пинту провели встречу в поисках компромисса. В распоряжении у них осталось чуть больше двух суток, чтобы успеть заявить украинца на ближайший клубный чемпионат мира.

"Борнмут" настаивает на сумме около 70 млн евро, тогда как у парижан главным козырем стало явное желание самого игрока сменить АПЛ на Лигу 1 – Забарный заявил руководству, что рассматривает только вариант с ПСЖ.

При этом в Париже готовились к непопулярному решению: ради спокойствия в обороне и раздевалке там собирались отправить Сафонова на рынок, хотя россиянин пришёл всего год назад и стоил 20 млн евро. Французская пресса уже писала, что подобный вариант руководство обдумывало ещё зимой, и сейчас тема вернулась с новой силой.

Сам Забарный находился в Торонто, где сборная Украины готовилась к товарищескому матчу с Новой Зеландией. Одновременно "Борнмут" почти закрыл сделку по левому защитнику Адриену Трюфферу, подстраховывая возможный уход лидера центра обороны.

22-летний украинец провёл два полноценных сезона в АПЛ, став ключевым игроком "вишен" благодаря силовой манере и умению выходить из-под прессинга. С января 2023-го провел за "Борнмут" 86 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу. В пассиве у Ильи девять желтых карточек и одна красная.

Его контракт с клубом действовал до 2029 года, но желание получить новый вызов и сыграть за европейского гранда перевесило.

Сафонов, напротив, рисковал потерять место в проекте Луиса Энрике. Болельщики парижан уже пишут, что судьба россиянина зависит от одного телефонного звонка – если сделка по Забарному дойдет до подписи, вратарь может уйти даже на правах аренды с возможным последующим выкупом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Украина проиграла Канаде в товарищеском матче. Лучшим игроком по версии болельщиков стал именно Забарный.

Недавно Сафонов получил удар в глаз во время празднования исторической победы клуба в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые в своей истории завоевал главный европейский трофей, и россиянин поплатился за излишние эмоции.

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