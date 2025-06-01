Российский голкипер ПСЖ получил в глаз, когда праздновал победу в Лиге чемпионов. Фото и видео

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил удар в глаз во время празднования исторической победы клуба в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые в своей истории завоевал главный европейский трофей, и россиянин поплатился за излишние эмоции.

Видео дня

На опубликованных видео видно, как игроки ПСЖ весело празднуют победу на поле и в раздевалке. Именно в один из таких моментов и произошёл случайный инцидент с вратарём.

Во время радостных объятий и танцев на поле кто-то случайно заехал Сафонову в лицо. В результате у вратаря появился синяк под глазом, который он показал в своем Telegram-канале.

"Так радовался, что глаз подбили", – заявил 26-летний уроженец Краснодара на видео.

Сафонов перешёл в ПСЖ из "Краснодара" зимой и стал первым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов за французский клуб. Несмотря на лёгкую травму, он сам с юмором отнёсся к ситуации, подчеркнув, что подобное только подчёркивает уровень эмоций в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Решающий матч самого главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

При этом подготовка к финалу вызвала резкую критику со стороны экспертов. Легендарные звезды мирового футбола Марко ван Бастен и Рафаэль ван дер Варт недовольны развлекательной программой перед матчем между "Интером" и "Пари Сен-Жермен".

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