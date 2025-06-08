Где смотреть футбол Новая Зеландия – Украина: расписание трансляций исторического матча на турнире Canadian Shield

Сборная Украины по футболу в ночь на среду, 11 июня, сыграет первый в истории матч с командой Новой Зеландии. Встреча на турнире Canadian Shield пройдет на стадионе BMO Field в Торонто.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия– Украина. Начало игры – в 00:00 по киевскому времени. Это будет первая в истории встреча Новой Зеландии и Украины на ровне национальных футбольных сборных.

Игру можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO — на канале "Megogo Футбол 1", а также бесплатно на канале "Megogo Спорт" через цифровое эфирное ТВ (Т2) и в кабельных сетях.

При этом стоит напомнить, что с марта 2025 года региональные каналы "Суспільного" больше не показывают поединки сборной Украины. Трансляция из Торонто будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня украинская сборная потерпела разгромное поражение от команды Канады. Первый матч на турнире Canadian Shield в Торонто завершился со счетом 2:4.

После встречи главный тренер команды Сергей Ребров заявил, что причиной четырех пропущенных голов от Канады стали индивидуальные ошибки в обороне.

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