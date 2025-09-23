Легендарный капитан. СМИ назвали нового тренера сборной Украины по футболу вместо Реброва

В украинских спортивных кругах активно обсуждают будущее национальной сборной и возможную отставку ее главного тренера Сергея Реброва. По данным журналиста Игоря Бурбаса, основным кандидатом на замену действующего наставника называют бывшего капитана киевского "Динамо" и экс-защитника сборной Украины Олега Лужного.

Бурбас отметил, что слухи о назначении Лужного в "Карпаты" маловероятны, тогда как вариант с национальной командой звучит значительно убедительнее.

"Я вообще не верю в историю Лужного и "Карпат". Зато кулуарная информация, которую я слышу от своих источников, свидетельствует: Лужный — реальный кандидат на замену Сергею Реброву. И здесь ключевую роль может сыграть поддержка его давнего друга Александра Шевченко", — заявил журналист в эфире своего Youtube-канала.

57-летний Лужный имеет тренерский опыт в "Венте", "Таврии", а также работал в штабе киевского "Динамо" и занимал должность спортивного директора львовских "Карпат".

Сам специалист в комментарии Tribuna.com признался, что о подобной перспективе слышит впервые: "Первый раз такое слышу", — ответил он на вопрос о возможном назначении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни Ребров должен встретиться с представителями Украинской ассоциации футбола (УАФ), чтобы обсудить свое будущее. 51-летний специалист заинтересован в работе в греческом "Панатинаикосе", который своим подходом произвел сильное впечатление на легендарного динамовца.

Одним из наиболее вероятных вариантов называется отставка Реброва после поединка против Азербайджана, который пройдет 13 октября. При этом президент УАФ Андрей Шевченко пока не намерен отпускать тренера сборной.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

