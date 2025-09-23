Переход Реброва из сборной Украины в новый клуб: СМИ выяснили, что говорит Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко не намерен отпускать главного тренера национальной сборной Сергея Реброва в греческий "Панатинаикос". Легендарный нападающий уверен, что с нынешним наставником "сине-желтые" отыграют до конца квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Об этом информирует греческое издание SDNA. По его данным, Ребров является приоритетным вариантом для руководства "Панатинаикоса". В афинском клубе уверены, что успешный опыт работы в киевском "Динамо" и венгерском "Ференцвароше" помогут украинцу улучшить результаты команды.

Ребров не хотел бы покидать сборную Украины до конца осени. Кроме того, он является вице-президентом УАФ и заместителем главы комитета национальных команд ассоциации, начиная с возрастной категории U-17.

Шевченко выразил четкую позицию относительно Реброва: пока он руководит УАФ нынешний тренер сборной Украины будет работать на своей должности.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

