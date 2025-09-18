СМИ назвали новый клуб Реброва после досрочного увольнения из сборной Украины. Сам тренер прокомментировал

Главным кандидатом на пост наставника "Панатинаикоса" является главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, сообщает греческое издание SDNA. Афинский клуб начал поиск нового тренера после увольнения Руи Витории, временно доверив команду Христосу Конти.

Видео дня

По данным журналистов, руководство "Панатинаикоса" уже вступило в переговоры с украинским специалистом. Главная задача – найти вариант, который позволит ему досрочно прекратить работу со сборной Украины, где контракт действителен до июля 2026 года.

В карьере Реброва значатся "Динамо" Киев, "Аль-Ахли", "Ференцварош" и "Аль-Айн". Последним местом работы стала национальная команда Украины.

Сам Ребров в интервью опроверг информацию, :

"У них и спрашивайте, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола — как я могу вести переговоры с другим клубом? Это всё слухи. Мне интересно работать со сборной Украины", — сказал тренер в интервью "Украинскому футболу".

Ребров считается легендой "Динамо" Киев, где за время игровой карьеры забил 163 гола и сделал 69 результативных передач. Позднее он выступал за "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Шахтёр", "Рубин" и "Вест Хэм".

В ближайшие дни "Панатинаикос" должен определиться с главным тренером, и по информации греческой прессы, именно Ребров остаётся приоритетным выбором.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА с 26-й на 28-ю строчку — это худший результат команды за последние годы. В таблице украинцев обошли Канада и Турция.

В сентябре команда Сергея Реброва провела два матча отбора на ЧМ-2026: уступила Франции со счётом 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном, что стало неожиданностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!