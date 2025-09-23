Осталось два матча: Ребров решил покинуть сборную Украины – СМИ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свой пост после октябрьских матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Наставник "сине-желтых" является приоритетом для руководства греческого "Панатинаикоса", с которым тот провел успешные переговоры.

Об этом информирует авторитетное издание Gazzetta.gr. В ближайшие дни Ребров должен встретиться с представителями Украинской ассоциации футбола (УАФ), чтобы обсудить свое будущее. 51-летний специалист заинтересован в работе в афинском клубе, который своим подходом произвел сильное впечатление на легендарного динамовца.

Одним из наиболее вероятных вариантов называется отставка Реброва после поединка против Азербайджана, который пройдет 13 октября. При этом президент УАФ Андрей Шевченко пока не намерен отпускать тренера сборной.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

