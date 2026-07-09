Покупать сейчас или отложить? Украинцам дали прогноз по кредитам и рассрочкам

Украинцы чаще оплачивают крупные покупки в рассрочку. До конца 2026 года эта тенденция, вероятно, сохранится из-за инфляции, колебаний курса доллара и желания "зафиксировать" цену товара. Эксперты считают, что украинцам не стоит откладывать важные покупки, но оформлять кредит рекомендуют только в том случае, если ежемесячный платеж точно будет посильным.

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В то же время украинцы теперь используют рассрочку не только как способ приобрести дорогой товар, но и как инструмент планирования бюджета. Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления Глобус Банка Владимир Солодкий.

За последний год, по его словам, количество оформленных рассрочек в Украине уже выросло на 5-7%. А средний чек для комплексных покупок может превышать 100 тыс. грн.

Чаще всего украинцы оформляют рассрочку на такие товары:

электроника и гаджеты (35%);

бытовая техника (25%);

товары для дома (12%);

сезонная техника, в частности кондиционеры и зарядные станции (10%);

мебель (8%);

товары для здоровья и красоты (5%).

При этом рассрочку все чаще используют и для получения услуг. По словам банкира, оплату частям оформляют также на ремонтные работы, сантехнические услуги, укладку плитки и благоустройство территории.

Впрочем, до конца года то, какие именно категории товаров будут пользоваться наибольшим спросом, будет зависеть от ситуации с безопасностью и состояния энергосистемы. Если отключений света станет больше, украинцы могут активнее покупать генераторы, зарядные станции и другую технику для энергонезависимости.

Как не переплатить за рассрочку

Солодкий советует перед оформлением рассрочки оценить, не станет ли ежемесячный платеж чрезмерной нагрузкой для семейного бюджета. По его словам, сумма всех кредитных платежей должна оставлять достаточно средств на повседневные расходы и непредвиденные ситуации.

"Правильное использование рассрочки помогает сохранять свободные средства на случай непредвиденных расходов. Но для этого клиент должен четко понимать, какую сумму ежемесячно он готов выплачивать без ущерба для своего бюджета", – пояснил специалист.

Также стоит избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия программы. Часть предложений предусматривает беспроцентную рассрочку, тогда как другие могут содержать комиссии или дополнительные платежи, которые увеличивают фактическую стоимость покупки.

В то же время рассрочки в Украине демонстрируют высокую ответственность заемщиков. По словам банкира, украинцы переживают за свою финансовую репутацию.

"Сохранение хорошей кредитной истории сейчас является элементом базовой финансовой безопасности. Клиенты это хорошо понимают, поэтому относятся к рассрочке более ответственно", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, кредиты на квартиры для украинцев могут стать более доступными. Изменения необходимо внести на законодательном уровне.

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