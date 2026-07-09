Где живут самые счастливые люди в мире: назван город-фаворит

Уровень комфорта проживания в современном городе определяется не только развитой инфраструктурой или экономическими показателями, но и эмоциональным состоянием его жителей. Ежегодный масштабный опрос, в котором на этот раз приняли участие более 24 тысяч респондентов, позволил специалистам определить глобальных лидеров по уровню человеческого счастья.

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Участники исследования оценивали такие важные критерии, как доброжелательность соседей, сплоченность сообщества, экология и ежедневное ощущение радости от пребывания в своей среде. На основе полученных ответов был сформирован уникальный список уголков планеты, где оптимизм и улыбки являются неотъемлемой частью повседневной жизни, отмечает издание Time Out.

Самый счастливый город на Земле

Абсолютным фаворитом глобального опроса в 2026 году стал уютный английский город Бат, который продемонстрировал потрясающие результаты во всех категориях.

Целых 93% опрошенных жителей безапелляционно заявили, что родной город дарит им ощущение глубокого счастья, а 92% подчеркнули, что чувствуют себя здесь значительно лучше, чем в любом другом месте, где им приходилось жить или бывать ранее. Кроме того, подавляющее большинство горожан отметило исключительный позитив своих соседей и радость от простых повседневных дел.

Такое искреннее удовольствие от жизни вполне оправдано, ведь Бат славится своими уникальными древнеримскими банями, изящной георгианской архитектурой и великолепными природными пейзажами вокруг. К тому же город уверенно возглавил мировой рейтинг по количеству зеленых насаждений и парковых зон. Местные жители также особо отметили невероятную легкость интеграции в местное сообщество – целых 83 % испытывают сильное чувство единства со своими земляками.

Список самых счастливых городов мира

Серебряную награду рейтинга завоевала столица Панамы – Панама-Сити, которая стала абсолютным мировым лидером по показателю городских социальных связей. Целых 87% местных жителей отметили, что в их мегаполисе невероятно легко заводить новые знакомства и находить друзей, а 93% назвали себя абсолютно счастливыми людьми. Тройку лидеров замкнула мексиканская Гвадалахара с совокупным показателем счастья в 83%. Родина мариачи и текилы покорила сердца своих граждан фантастической гастрономической культурой и крепким духом единства.

Стоит отметить, что для обеспечения географического разнообразия эксперты включили в итоговый список только по одному лучшему представителю от каждой страны. В итоговую двадцатку вошли как шумные американские и азиатские гиганты, так и уютные европейские культурные центры.

Полный список 20 самых счастливых городов мира в 2026 году выглядит так:

Бат (Великобритания) Панама-Сити (Панама) Гвадалахара (Мексика) Медельин (Колумбия) Краков (Польша) Джайпур (Индия) Чикаго (США) Кейптаун (ЮАР) Шанхай (Китай) Гётеборг (Швеция) Монреаль (Канада) Сан-Паулу (Бразилия) Валенсия (Испания) Прага (Чехия) Мельбурн (Австралия) Куала-Лумпур (Малайзия) Гамбург (Германия) Порту (Португалия) Амстердам (Нидерланды) Чиангмай (Таиланд)

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