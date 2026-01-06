Выдающийся украинский музыкант Валерий Маренич, основатель "Трио Маренич", в первый день января отметил особую дату. Артисту исполнилось 80 лет.

Видео дня

Исполнитель живет в Луцке. OBOZ.UA позвонил Валерию Мареничу, чтобы поздравить его с днем рождения, а также узнать, как сейчас живет артист, чем занимается и с какими мыслями и настроением встретил юбилей.

"Первого января у меня в гостях были военные, – рассказывает Маренич. – Звонков за несколько дней – миллион. Многие удивляются: почему столько людей поздравляют Маренича, помнят о нем, а публично – молчание? Спрашивают меня прямо: "А Героя Украины у вас нет? Почему так?" Что тут скажешь? Нас осталось немного – артистов того поколения. Вон Зинкевич имеет звание Героя Украины. Я уважаю Василия Ивановича, но иногда кажется, что он уже не знает, куда прицепить медали. Мы разные люди – я абсолютно не Вася Зинкевич. Но каждому человеку хочется уважения. Не потом, когда уже не станет, а сейчас, пока жив. Но в Министерстве культуры меняются руководители, и никто президенту не звонит. Самому напомнить о себе? Вы же знаете, как нас учили: "Скромность украшает человека". Поэтому Маренич уже десятки лет обходится без больших гастролей. Когда-то Оксана Билозир говорила, что чтобы сделать концерт во Дворце "Украина", нужно больше миллиона гривен. Вот и причина – нет выступлений Валерия Маренича, хотя люди помнят".

"В этом году меня хорошо поздравляли, звонили, говорили: надо встретиться, – продолжает Маренич. – Звонков было много – искренних, таких, что, как говорят, со слезами в глазах. И от тех, кто далеко, и от тех, кто рядом. Все говорили об одном: надо встретиться. А я по ночам кручусь, не сплю, думаю: какая встреча? Встреча – это же не просто собраться. Ее надо четко прописать: раз, два, три. Кому и как говорить, как принять, где. Но в целом очень счастлив, что имею столько ценителей. Потому что Украина – самая лучшая. У нас своя земля, своя культура, свой борщ – лучший в мире. И главное – язык. Певучий, живой. Тысячи людей в мире говорят, что украинский язык – второй после итальянского. А я говорю: первый. Потому что у нас даже женщины на базаре не разговаривают – они поют. Учителя о такой особенности рассказывали нам еще в школе когда-то. Даже "русские братья", когда еще имели отношения, искренне удивлялись: у вас все на распев".

"Вот вы говорите: "Мареничи – легенды". А я вам скажу иначе. Особенность наших песен в том, что все они – о порядочности. О совести, человеческом достоинстве. Хотя знаете, в новогоднюю ночь я "поймал" по радио только одну песню нашего поколения – Раисы Кириченко. Одну-единственную. А Мареничей не услышал ни одной. Ну что ж, так оно теперь есть. И что мне делать? Выходить на улицу, как один мой добрый товарищ, петь под гитару, напоминать о себе и зарабатывать на хлеб? Не мой это путь. Хотя моя пенсия – это не деньги, а подачка. Идут они, понятно, куда – в аптеку. Вот сегодня взял новые таблетки для сердца: сказали, по две в день. Глаза, зубы, сердце – теперь у меня много врачей, почти все друзья. А лекарства? Дешевых уже давно не существует".

"Но не жалуюсь, просто констатирую. Самая главная моя мечта, моя надежда – остановить ту боль, которая несется по миру. Столько могил растет на кладбищах... Столько потерь. Как-то меня пригласили в кафе на юбилей. А в другом зале – стояли тихо, с грустными глазами, а потом попросили: "Подойдите к нам, хороним сыновей". Я подошел и не знал, что сказать. А они: "Ничего не надо делать, не петь. Просто побудьте с нами несколько минут, посмотрите на того отца. Он черный от горя". В такие моменты понимаешь: не хватит никаких песен, никаких концертов, чтобы облегчить такую боль. Можешь только побыть рядом и немного разделить это бремя".

"Когда мы исчезли со сцены, сразу пошли разговоры: мол, Мареничу предлагают выступления, а он просто не хочет выходить к публике. Это неправда. Еще раньше начали разгонять другую байку – якобы мы поехали на гастроли в Канаду и там просили политического убежища. Это тоже ложь. И я не боюсь назвать вещи своими именами: это была целенаправленная дезинформация, фактически диверсия. Все началось в Запорожье, в местном Дворце спорта. Зал – ледяной, такой холод, что даже в верхней одежде невозможно согреться. А с нами должны были выступать более десяти детских коллективов. Руководители бегали к нам без остановки: "Дети падают с температурой, надо что-то решать". Я обратился к коллегам – это был сборный концерт. Дмитрий Гнатюк, царство ему небесное, тогда меня не поддержал. Аурика и Лидия Ротару тоже промолчали. Директор Дворца спорта сказал просто: "Вы сейчас выступите и поедете себе дальше с концертами. А у меня через неделю международные хоккейные соревнования. Лед топить не буду – деньги надо зарабатывать".

"Мы очень серьезно поссорились. Я отказался выходить на сцену в таких условиях – прежде всего из-за детей. После этого и началось. Обо мне стали рассказывать всякую чушь: что мы хотели остаться в Японии, потом – в Корее, а в конце концов появилась "канадская история". Мы тогда думали: ну кто же в это поверит? Абсурд же. Но поверили. Каждый областной начальник от культуры слушал эти слухи и размышлял: "А вдруг правда? Не будем их приглашать – пусть сидят дома". Даже некоторые наши друзья начали переспрашивать. Но какая Канада, люди? Оставьте меня без Украины на несколько недель – я пешком домой прибегу".

"Поздравили ли меня с днем рождения родные – сын, бывшая жена Антонина? Нет, я ничего такого не слышал. И где они сейчас живут – мне тоже никто не говорит. Они не хотят, чтобы я их беспокоил, я принял это. Как-то пришел на один объект – а там глухо, как в танке. Не знаю, может, не захотели общаться. Возможно, подумали, что пришел с какими-то просьбами? Но это не в моем характере".

"Хотя, если быть честным до конца, жизнь и болезни сделали Маренича немного другим. Иногда перелистываю страницы жизни, когда по ночам не спится: думаешь, что где-то, может, надо было иначе поступить. Где-то промолчать, где-то притвориться проще, чем есть. А где-то – польстить, чтобы кому-то было приятно. А потом ловлю себя на мысли: а разве человек не почувствовал бы, что это неискренне? Люди же все чувствуют. Я всегда старался работать с умными – и таких в моей жизни было много. И, наверное, в этом тоже мой характер: не умел и не хотел быть неискренним, даже если это когда-то стоило спокойствия. Большое спасибо своему коллеге Анатолию Матвийчуку, который хорошо обо мне написал в день юбилея, мне переслали его сообщение в Facebook".

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук разместил на своей странице в соцсети поздравление Валерию Мареничу и одновременно – размышления о феномене "Трио Маренич". По словам артиста, в противовес коллегам, которые искали успех в России, Маренич принес украинскую песню и культуру даже людям из другой культурной среды ("украинский парень из Кривого Рога привез в Украину двух сестер-россиянок Сухоруковых – Антонину и Светлану, женившись на одной из них, полностью ассимилировал их силой своего таланта"), вдохновив служить украинской песне. Матвийчук обращает внимание: трио Мареничей получило огромную популярность благодаря лиричности и душевности, без скандалов, модности или коммерческой поддержки СМИ. Минимальные затраты – огромный эффект ("Они пели практически под одну гитару Валерия тихие и мелодичные украинские песни – и при этом регулярно собирали полные залы и стадионы").

Проект был технически простым, но очень успешным ("Это, наверное, был самый дешевый в мире проект с точки зрения шоу-бизнесовых вложений, который, хоть и был технически минималистичным, но окупил себя в тысячи раз"). Завершение проекта произошло из-за изменений в культурной политике. Трио прекратило свою деятельность из-за ложных обвинений, но осталось в культуре уникальный след ("Трио Маренич" останется в украинской культуре как самый парадоксальный, неожиданный, недооцененный и при том самый успешный проект").

"Работали мы и вправду непрестанно, – продолжает Маренич. – Даже больные. Помню, девушки выходили на сцену простуженные – температура под сорок, еле открывали рот. Я становился на колени и просил: "Ну хоть немного делайте вид, что поете. Я вытяну выступление". И так было не только у нас, так работали все. Отдавались – сцене, людям, песне. Потому что иначе не умели и не хотели. Ставка за концерт – шесть рублей пятьдесят копеек. Немного я отсылал маме, на семью. А мне лично и рубля шестьдесят хватало по самые уши. Я всегда жил скромно, без показухи. Так же, насколько знаю, жил и Назарий Яремчук – никогда не выпендривался, не играл из себя звезду. У нас была другая мера ценностей: не гонорары, а честная отдача. И, наверное, именно поэтому те песни до сих пор живут.

"Как проходит мой день? – улыбается Валерий Петрович. – У меня на обеспечении стая бродячих котов и собак – тех, кого жизнь вынесла на обочину. Забочусь о них – и так чувствую, что не один на планете. Куплю утром обрезочки мясные – и к ним. Это уже наш маленький ритуал. Как только появлюсь за несколько десятков метров – узнают мгновенно. Хвосты виляют так, что кажется, вот-вот оторвутся. Люблю их очень – это же братья и сестры наши меньшие. И, пожалуй, именно из такого простого общения и складывается настоящая жизнь. Ну и если я не сажусь за гриф хотя бы на четыре часа и не прогоняю репертуар – это уже не я, это не Маренич. Музыка всегда со мной".

Также читайте на OBOZ.UA интервью со скрипачом Василием Попадюком – о состоятельных украинцах на социалке в Канаде, тесте Степане Хмаре и страхах Василия Зинкевича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!