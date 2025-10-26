'Крошка, я иду за тобой!' Непобедимый боксер бросил вызов Усику и проведет с ним бой за 4 чемпионских пояса. Видео

Британский тяжеловес Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) сделал громкое заявление сразу после своей впечатляющей победы над Джозефом Паркером, официально бросив вызов абсолютному чемпиону мира Александру Усику. По словам промоутера Фрэнка Уоррена, именно этот бой станет следующим для украинца: на кону будут стоять все четыре чемпионских пояса.

Во время послематчевого интервью Уордли, сияя от адреналина, обратился напрямую к чемпиону: "Фабио, короткое сообщение для Александра Усика?" — спросил журналист. Боксер ответил без тени сомнения: "Крошка, я иду за тобой! Я иду. Сколько еще таких войн я смогу выдержать? Я все время говорю себе — не ещё одна, не ещё одна, но, кажется, я просто слишком люблю это".

Комментируя прошедший поединок, в котором Уордли снова подтвердил свою мощь, он добавил: "Я знаю, что могу ранить любого в этом дивизионе. Это требует времени и терпения, но в итоге я достаю каждого".

Промоутер Фрэнк Уоррен в интервью BBC заявил, что Уордли полностью заслужил титульный шанс: "Он сам сказал, что хочет Усика — значит, так и будет. Это 36 минут боя, но ему всегда достаточно одной секунды, и он снова доказал это. Я сижу в изумлении: парень без любительского опыта, всего 20 боев, а уже побеждает экс-чемпиона мира. Ипсвич должен гордиться им. Это была феноменальная работа".

По словам Уоррена, следующий шаг очевиден: "Все просто: Александр — великий чемпион, но его следующий бой пройдет против Фабио Уордли за четыре пояса. Он это заслужил".

