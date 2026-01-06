За прошлый год в России было упразднено 266 населенных пунктов. До этого, в 2024-м году, прекратило свое существование еще 306. За два года исчезло полтысячи сел и поселков.

В лидерах по этому показателю исторические российские регионы. На первом месте Костромская область, где второй год подряд исчезает более 100 населенных пунктов.

Просто какое-то безумие какое-то. У них свои села вымирают и исчезают сотнями, а они кладут десятки тысяч людей, чтобы захватить еще больше сел в Украине. Своя земля пустеет, но они все время хотят еще больше земли. Вместо того, чтобы спасать свои села, они сравнивают с землей и разрушают села в украинских областях.

Какая-то саранча. Грибок, который приводит в негодность свои территории, а потом захватывает и опустошает чужие. Не могут построить достойную жизнь у себя и не дают жить другим.