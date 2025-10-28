'Будут помнить только его поражение': промоутер резко высказался о карьере Усика

Известный украинский промоутер Александр Красюк вновь призвал своего бывшего подопечного Александра Усика (24-0, 15 КО) немедленно завершить карьеру. По словам главы компании K2 Promotions, он не видит никакого смысла для украинцу драться с британцем Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), который на минувших выходных побил Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и стал обязательным претендентом на бой с нашим соотечественником.

Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Промоутер, который 10 лет сотрудничал с Усиком, подчеркнул, что трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях уже всем доказал свою исключительность и не должен рисковать своим наследием.

"Я открыто заявил свою позицию. Я хотел бы, чтобы Усик завершил карьеру как можно скорее. Я был против его бою с Даниелем Дюбуа. Но окей, там был смысл в том, чтобы в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. А сейчас назовите мне хотя бы одну причину для боя с Уордли. С точки зрения перспектив Усика тут нет речь даже о деньгах. Разве что появится фокусники на вертолете и решит покорить страну бокса, предложив ему, кажем, 50 млн. Усику не зачем рисковать всем, чего он достиг за 13 лет карьеры. Если он проиграет, то все будут помнить только его поражение", – сказал Красюк.

Напомним, в ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на бой с Усиком. До этого украинец анонсировал поединок против победителя боя британца и новозеландца.

После своего триумфа Фабио вызвал на ринг Александра. Свой прогноз на будущее противостояние сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил шансы Александра Усика в бою с Фабио Уордли.

