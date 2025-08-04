Новый бой Усика назвали 'убийством, которое принесет серьезные деньги'

Поединок абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) и американского ютубера Джейка Пола (11-1, 7 КО) вызывает огромный зрительский интерес, но вряд ли будет конкурентным даже в смешанных единоборствах. При этом представитель США наносит урон спорту, хоть и популяризирует бокс на большую аудиторию.

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Такое мнение в интервью World Boxing News выразил промоутер Александр Красюк, который в середине июля заявил о завершении сотрудничества с Усиком. Функционер отметил, что бой украинца и американца сейчас активно обсуждает, но у Пола нет против нашего соотечественника никаких шансов.

"Этот бой сейчас широко обсуждают. Но он не может пройти в боксе, так как это будет убийство. Даже бой в октагоне по правилам смешанных единоборств не оставляет шансов молодому ютуберу, но деньги решают все. Этот бой может принести серьезные деньги. Положительный момент в том, что братья Пол привлекают внимание сотен миллионов молодых людей к боксу. С другой стороны, они неверно интерпретировали его истинный смысл, сражаясь с ветеранами ММА, завершившими карьеру, и старыми легендами", – сказал Красюк.

До этого он честно заявил о том, что будет убеждать Усика завершить карьеру на профессиональном ринге. В свою очередь директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Александра именно с Полом.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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