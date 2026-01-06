Дивлюся несеться знов по Службі. Тепер зашатали Поклада. Диванні експерти розмірковують, хто має бути першим замом нового керівника. На секунду - ключової спецслужби воюючої країни у військовий час.

Моє відношення до цього ви зрозуміли. Але зараз про інше. Знаю Поклада задовго до того, як він виріс до керівника державного рівня. Скажу так. Це дуже непублічна, але дуже професійна людина. Цільна, глибока та ефективна людина. Звідки такі знання? Ми разом були у Іраці у 2020 році. І я побачив Валентиновича не в кабінеті і не на корпоративі. А при виконанні завдань.

Тепер вже можна про це говорити. За ініціативи Міністерства закордонних справ, я був залучений як цивільна особа до складу групи - для повернення з Сирії громадян України, що опинилися в заручниках у ІДІЛ. І ми тоді це зробили. Спеціальний борт з жінками та їх дітьми повернувся до Києва під ялинку - о 23 годині 31 грудня 2020 року. Завдання було виконано не дивлячись на шалені перепони. Обʼєктивні та субʼєктивні. Памʼятаю як планувалася та операція за місяці до її початку. Наради на Володимирській до самої ночі. Як в деталях пророблялися сценарії розвитку подій. Я як військовий журналіст мав непогані контакти по сирійській стороні та максимально задіяв їх. Паралельно були залучені купа різних відомств та служб. Але головне було те, що відбувалося там - у Іраці та Сирії. Під час виконання фінальної стадії місії. Коли треба було оперативно реагувати та приймати рішення. Командував тією операцією Олександр Валентинович Поклад.

Потім була купа інших завдань. Ще більш важливих та складних. Які ще попереду - знає тільки один Господь Бог. На то вона і Служба - Божа. До чого це я. Спецслужба це не та організація, ефективність керування якою можна вимірювати лайками та смайлами. Навіть навпаки. Вони зайві. Як показує мій досвід, справжні профі - скромні та мовчазні. Поклад саме з таких. І тому він потрібен. Але однозначно комусь дуже заважає. Мудрості та холодного розуму - ось чого я хочу побажати всім нам.

PS. у якості ілюстрації - фото з тої поїздки. На знімку - Поклад по центру ліворуч у масці - ковідний час. Керує переговорами з іракськими курдами. Вони тоді дуже допомогли у поверненні наших з Сирії. Але про те, що цю історію тягнув Поклад знову ж таки, ніхто ніколи не казав…