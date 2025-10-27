'Если попадет, нокаутирует': Фьюри оценил шансы Усика в бою с Уордли

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен опасаться британца Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) так как тот обладает сильным нокаутирующим ударом. При этом нельзя сказать, что в пользу нашего соотечественника будет говорить богатая аматорская карьера.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Boxing King Media выразил бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Цыганский король, как называют боксера из Моркама, похвалил своего соотечественника за победу над Джозефом Паркером (36-4, 23 КО)и нелепо посмеялся над достижениями спортсменов в любительской карьере.

"Усик – особый талант. Он хороший боксер, но Фабио – опасный панчер, я уверен, что если он в кого-то попадет, то нокаутирует. Он очень сильный и держит удар. До боя все говорили, что у Уордли нет любительского опыта. Но результат говорит о том, что любительский опыт ничего не значит. Джордж Форман провел 11 любительских боев и выиграл золотую медаль, но это ничего не значит. Уордли – большой, сильный парень, серьезный боец", – сказал Фьюри.

Напомним, в ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на бой с Усиком. До этого украинец анонсировал поединок против победителя боя британца и новозеландца.

После своего триумфа Фабио вызвал на ринг Александра. Свой прогноз на будущее противостояние сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

