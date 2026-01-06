История об итальянце-путинисте Рокко, который ехал автобусом в Украину, стала мемом: подхватили даже крупные бизнесы

История с итальянцем по имени Рокко, который во время поездки автобусом из Италии в Украину открыто выражал поддержку диктатору России Владимиру Путину, за считанные часы превратилась в один из самых обсуждаемых кейсов в соцсетях. После того как гражданина Италии не впустили на территорию Украины, ситуация приобрела вирусную огласку и вышла далеко за пределы личного сообщения.

Соцсеть Threads буквально переполнилась мемами, ироничными реакциями и постами от пользователей и крупных украинских бизнесов. Имя Рокко стало обобщенным символом пророссийских иностранцев, а сама история – примером того, как частная ситуация перерастает в масштабный публичный резонанс.

Об инциденте сначала сообщила украинка Дарья Мельниченко, которая ехала из Италии в Украину через пункт пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь" вместе с Рокко и его женой, украинкой. По словам девушки, во время остановки на границе мужчина начал разговор, а затем перешел к критике Украины и высказываниям в поддержку Владимира Путина.

"Он начал мне рассказывать, какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", – написала Дарья в Threads. Ее публикации с описанием ситуации набрали миллионы просмотров и вызвали волну возмущения среди украинцев.

Впоследствии, по словам девушки, пограничники провели беседу с итальянцем и его женой, после чего Дарье сообщили об отказе в пропуске мужчины на территорию Украины.

"Ее и его повел на допрос старший смены. Пишу заявление. Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", – отметила она.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Суспільному" подтвердил факт проверки гражданина Италии. В то же время пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук отметила, что пограничная служба не имеет права разглашать детали пересечения границы третьими лицами.

По состоянию на 16:50 стало известно, что итальянца Рокко действительно не впустили в Украину. Более того, ему запретили въезд на 3 года.

Treads заполнен мемами

Параллельно история начала жить собственной жизнью в соцсетях. Украинцы массово публикуют фото со сломанными спагетти и шутят о пицце с ананасами – известные "болевые точки" для итальянцев. Появились и шутки о том, что всех пророссийских иностранцев теперь можно называть "Рокко".

К волне мемов присоединились и крупные бренды:

Служба доставки пиццы "Ла П'єц" объявила скидку на пиццу с ананасами и в шутку обратилась к "Новой почты" с просьбой "оформить (не)легкий возврат".

объявила скидку на пиццу с ананасами и в шутку обратилась к "Новой почты" с просьбой "оформить (не)легкий возврат". В "Новой почте" ответили постом с вопросом: "Когда Рокко не пустят, что отправить ему из Украины?".

ответили постом с вопросом: "Когда Рокко не пустят, что отправить ему из Украины?". "Киевстар" иронично отметил, что не будет отключать интернет итальянцу, чтобы тот мог увидеть все мемы в Threads.

Среди публичных персон также появились реакции: совладелец Monobank Олег Гороховский опубликовал фото со скином на карту с цитатой Дарьи Мельниченко: "Я лягу, но оно не заедет в Украину", юморист Василий Байдак пошутил с формулировкой "Роковый день", а пользователи массово иронизируют, называя ситуацию "итальянским выходом" на украинско-венгерской границе.

