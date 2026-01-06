В Париже стартовала встреча 'коалиции желающих': первые подробности

6 января в Париже(Франция) стартовала встреча "коалиции желающих" с участием нескольких глав государств и правительств. Мероприятие началось с незначительным опозданием и продлится около 3 часов.

Об этом с места событий сообщают корреспонденты СМИ. Встреча проходит в Елисейском дворце и началась на 20 минут позже.

На саммите соберутся более 20 лидеров разных стран, среди которых Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, высокая представительница ЕС Кая Каллас и другие.

Ожидается, что после завершения встречи к прессе выйдут Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также главы правительств Великобритании Кир Стармер и Германии Фридрих Мерц. Некоторые лидеры проведут собственные брифинги.

Вместе с тем в СМИ появилась черновик коммюнике заседания. Заметим, что текст документа является предварительным, поэтому может меняться. В документе указано:

США будут оказывать помощь в обеспечении прекращения огня в Украине через разведку и логистическую поддержку. Кроме того, гарантируют поддержку сил в случае нападения в рамках мер безопасности и чолять мониторинг и проверку соблюдения режима прекращения огня;

планируется совместное военное планирование для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления Вооруженных сил Украины;

мероприятия будут осуществляться по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий;

руководство реализацией мероприятий будет возлагаться на Европу с участием других стран коалиции, включая США;

предусмотрено создание системы постоянного мониторинга и специальной комиссии для расследования нарушений и определения ответственности;

если Россия повторно нападет на Украину, предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности;

поддержка может включать военные ресурсы, разведку, логистику, дипломатические меры и дополнительные санкции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот же день президент Владимир Зеленский прибыл в Париж. В рамках его визита на встрече "коалиции желающих" ключевой темой станет вклад союзников в будущие гарантии безопасности для Украины.

Отмечается, что вечером также пройдет отдельная встреча украинской переговорной команды, во главе с Владимиром Зеленским, и американской, которую возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С украинской стороны в составе делегации находятся руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

