Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине: когда это может произойти. Видео

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

Видео дня

Подписание состоялось после завершения саммита "коалиции желающих" в Елисейском дворце."Декларацию о намерениях между Украиной, Французской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии по развертыванию многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины подписывают: от Украины – президент Украины Владимир Зеленский, от Французской Республики – Эммануэль Макрон, от Великобритании – премьер-министр Великобритании Кир Стармер", – объявили перед подписанием.

После этого три лидера поставили свои подписи под документом. Отметим, что силы стран-партнеров могут быть развернуты в случае заключения мирного соглашения.

О чём эта Декларация

Кир Стармер на пресс-конференции заявил, что Декларация о намерениях развертывания иностранных сил в Украине в случае заключения мирного соглашения создает правовую основу для операций войск стран-партнеров на украинской территории.

"Это жизненно важная часть нашего твердого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к правовой базе, по которой британские, французские и партнерские силы могли бы действовать на украинской земле", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что они будут действовать,"обеспечивая безопасность неба и морей Украины и восстанавливая Вооруженные силы Украины на будущее".

Стармер добавил, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине, построят защищенные объекты для оружия и военной техники для поддержки оборонных нужд Украины.

Также в Париже вместе с партнерами по "коалиции желающих" лидеры согласовали значительные дальнейшие шаги, сказал премьер-министр Великобритании.

"Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге и верификации любого прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочные поставки вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательных обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – подытожил Стармер, отметив, что речь идет о построении практического фундамента, на котором будет основываться мир.

Президент Владимир Зеленский отметил, что военные Франции, Великобритании и Украины работали подробно по размещению сил, количества, конкретных видов оружия, составляющих Вооруженных сил, которые нужны и смогут сработать.

"У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем, какая страна и на что готова – из всех стран Коалиции желающих. Хочу поблагодарить каждого лидера, каждое государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января в Париже (Франция) состоялась встреча "коалиции желающих" с участием нескольких глав государств и правительств. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы, в ближайшее время состоятся подписания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!