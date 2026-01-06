Після викрадення венесуельського президента різко і майже неприкрито активізував свою діяльність віце-прем'єр росії Олександр Новак. Він напряму зв'язався зі Стівом Віткоффом. У розмові з ним йшлося про багатомільярдні активи російських нафтовиків (насамперед "Роснафти" та структур, пов'язаних із "Зарубежнефтью").

Росія готова передати оперативне управління ключовими родовищами у Венесуелі західним гігантам в обмін на збереження за російськими компаніями статусу міноритарних акціонерів з правом отримання дивідендів. Новак намагався переконати Віткоффа, що різке вигнання РФ із Венесуели створить "інвестиційний вакуум" і хаос, який дестабілізує ціни на нафту, що невигідно Трампу.

В обмін на гарантії недоторканності російських долей, Москва обіцяє не перешкоджати "транзиту влади" і згорнути військову присутність у регіоні. За даними джерел, Віткофф зайняв жорстку позицію. Американці дають зрозуміти, що час торгу пройшов, і доля російських активів буде вирішуватися вже "перехідним урядом" у Каракасі, який налаштований на повний перегляд контрактів ери Мадуро.

На тлі цього підірвано позиції путіна всередині росії.

В очах еліт путін зі своєю так званою спецоперацією в Україні виглядає слабаком на тлі спецоперації трампа у Венесуелі. А ще коли взяти до уваги брехню путіна, розвінчану трампом, про буцімто атаку українськими дронами резиденції на Валдаї. Попри грізні заяви кремлівця й пустопорожні тиради медведєва відповіді нема і не передбачається.

Справа в тім, що росія може завдати удар ракетами по центру Києва, але це не матиме військово-політичного сенсу. Місцеперебування ключових фігур України російська розвідка не знає, точкові удари неможливі через руйнацію агентурної мережі.

Натомість росія знищує українську інфраструктуру, людей, у тім числі й російськомовних. Це бачать усі.

Дії трампа щодо мадуро - це приклад сили, а не риторики.

Більше того, російська еліта все більше переконується, що путін не здатний досягати цілей, які сам же поставив. А деградацію Служби зовнішньої розвідки і Міністерства закордонних справ видно неозброєним оком.

І якщо еліта ще не готова до радикальної зміни влади, то цього не скажеш про народ, який в путіні хотів бачити сталіна, а побачив хрущова. Спочатку здавши асада, а тепер і мадуро, путін ризикує позбутися голови, і навіть бункер на Валдаї його не врятує.

А знаєте, що стало приводом викрадення мадуро? Його танці на телебаченні, коли він пародіював трампа. Тепер за наркотики йому загрожує не лише довічне ув'язнення, а й смертна кара.