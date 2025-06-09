Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

В США с 14 июня по 13 июня состоится клубный чемпионат мира по футболу. Впервые в истории его участниками станут сразу 32 команды, а призовой фонд составит фантастический миллиард долларов, причем победить первенства может получить около 125 миллионов.

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Традиционно команды разбиты на восемь групп по четыре команд. Две лучшие получат путевки в 1/8 финала, где начнется борьба за медали и трофей. ЧМ состоится на 12 стадионах в 11 американских городах, которые в будущем году станут хозяевами мундиаля национальных сборных.

УКРАИНА НА КЛУБНОМ ЧМ-2025

На турнире могут сыграть и три украинца – вратари Андрей Лунин и Анатолий Трубин, которые представляют "Реал" и "Бенфику" соответственно, а также защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может до старта ЧМ перейти во французский ПСЖ.

УЧАСТНИКИ КЛУБНОГО ЧМ-2025

Группа А

"Палмейрас" (Бразилия)

"Порту" (Португалия)

"Аль-Ахли" (Египет)

"Интер Майами" (США)

Группа В

ПСЖ (Франция)

"Атлетико" (Испания)

"Ботафого" (Бразилия)

"Сиэтл" (США)

Группа С

"Бавария" (Германия)

"Окленд Сити" (Новая Зеландия)

"Бока Хуниорс" (Аргентина)

"Бенфика" (Португалия)

Группа D

"Фламенго" (Бразилия)

"Эсперанс" (Тунис)

"Челси" (Англия)

"Леон" (Мексика)

Группа Е

"Ривер Плейт" (Аргентина)

"Урава Ред Даймондс" (Япония)

"Монтеррей" (Мексика)

"Интер" (Италия)

Группа F

"Флуминенсе" (Бразилия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Ульсан Хенде" (Корея)

"Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия)

"Видад" (Марокко)

"Аль-Айн" (ОАЭ)

"Ювентус" (Италия)

Группа H

"Реал" (Испания)

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

"Пачука" (Мексика)

"Зальцбург" (Австрия)

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2025

1-Й ТУР

15.06.2025, 03:00. "Аль-Ахли" – "Интер Майами"

15.06.2025, 19:00. "Бавария" – "Окленд Сити"

15.06.2025, 22:00. ПСЖ – "Атлетико"

16.06.2025, 01:00. "Палмейрас" – "Порту"

16.06.2025, 05:00. "Ботафого" – "Сиэтл Саундерс"

16.06.2025, 22:00. "Челси" – "Лос-Анджелес"

17.06.2025, 01:00. "Бока Хуниорс" – "Бенфика"

17.06.2025, 04:00. "Фламенго" – "Эсперанс"

17.06.2025, 19:00. "Флуминенсе" – "Боруссия"

17.06.2025, 22:00. "Ривер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"

18.06.2025, 01:00. "Ульсан Хендэ" – "Мамелоди Сандаунз"

18.06.2025, 04:00. "Монтеррей" – "Интер".

18.06.2025, 19:00. "Манчестер Сити" – "Видад"

18.06.2025, 22:00. "Реал" – "Аль-Хиляль"

19.06.2025, 01:00. "Пачука" – "Зальцбург"

19.06.2025, 04:00. "Аль-Айн" – "Ювентус"

2-Й ТУР

19.06.2025, 19:00. "Палмейрас" – "Аль-Ахли"

19.06.2025, 22:00. "Интер Майами" – "Порту"

20.06.2025, 01:00. "Лос-Анджелес" – "Эсперанс"

20.06.2025, 01:00. "Сиэтл" – "Атлетико"

20.06.2025, 04:00. ПСЖ – "Ботафого"

20.06.2025, 19:00. "Бенфика" – "Окленд Сити"

20.06.2025, 21:00. "Фламенго" – "Челси"

21.06.2025, 04:00. "Бавария" – "Бока Хуниорс"

21.06.2025, 19:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Боруссия"

21.06.2025, 22:00 "Интер" – "Урава Ред Даймондс"

22.06.2025, 01:00. "Флуминенсе" – "Ульсан Хендэ"

22.06.2025, 04:00. "Ривер Плейт" – "Монтеррей"

22.06.2025, 19:00. "Ювентус" – "Видад"

22.06.2025, 22:00. "Реал" – "Пачука"

23.06.2025, 01:00. "Зальцбург" – "Аль-Хиляль"

23.06.2025, 04:00 . "Манчестер Сити" – "Аль-Айн"

3-Й ТУР

23.06.2025, 22:00. "Атлетико" – "Ботафого"

23.06.2025, 22:00. "Сиэтл" – ПСЖ

24.06.2025, 04:00. "Интер Майами" – "Палмейрас"

24.06.2025, 04:00. "Порту" – "Аль-Ахли"

24.06.2025, 22:00. "Окленд Сити" – "Бока Хуниорс"

24.06.2025, 22:00. "Бенфика" – "Бавария"

25.06.2025, 04:00. "Эсперанс" – "Челси"

25.06.2025, 04:00. "Лос-Анджелес" – "Фламенго"

25.06.2025, 22:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Флуминенсе"

25.06.2025, 22:00. "Боруссия" – "Ульсан Хендэ"

26.06.2025, 04:00. "Урава Ред Даймондс" – "Монтеррей"

26.06.2025, 04:00. "Интер" – "Ривер Плейт"

26.06.2025, 22:00. "Видад" – "Аль-Айн"

26.06.2025, 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сити"

27.06.2025, 04:00. "Зальцбург" – "Реал"

27.06.2025, 04:00. "Аль-Хиляль" – "Пачука"

ГДЕ СМОТРЕТЬ КЛУБНЫЙ ЧМ-2025

Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспильне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".

Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, французский "Пари Сен-Жермен" разбил миланский "Интер" в финале Лиге чемпионов и стал первым участником клубного ЧМ-2029.

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