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Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
93
Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

В США с 14 июня по 13 июня состоится клубный чемпионат мира по футболу. Впервые в истории его участниками станут сразу 32 команды, а призовой фонд составит фантастический миллиард долларов, причем победить первенства может получить около 125 миллионов.

Видео дня

Традиционно команды разбиты на восемь групп по четыре команд. Две лучшие получат путевки в 1/8 финала, где начнется борьба за медали и трофей. ЧМ состоится на 12 стадионах в 11 американских городах, которые в будущем году станут хозяевами мундиаля национальных сборных.

УКРАИНА НА КЛУБНОМ ЧМ-2025

  • На турнире могут сыграть и три украинца – вратари Андрей Лунин и Анатолий Трубин, которые представляют "Реал" и "Бенфику" соответственно, а также защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков.
  • Защитник сборной Украины Илья Забарный может до старта ЧМ перейти во французский ПСЖ.
Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

УЧАСТНИКИ КЛУБНОГО ЧМ-2025

Группа А

  • "Палмейрас" (Бразилия)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Аль-Ахли" (Египет)
  • "Интер Майами" (США)

Группа В

  • ПСЖ (Франция)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Ботафого" (Бразилия)
  • "Сиэтл" (США)

Группа С

  • "Бавария" (Германия)
  • "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
  • "Бока Хуниорс" (Аргентина)
  • "Бенфика" (Португалия)

Группа D

  • "Фламенго" (Бразилия)
  • "Эсперанс" (Тунис)
  • "Челси" (Англия)
  • "Леон" (Мексика)

Группа Е

  • "Ривер Плейт" (Аргентина)
  • "Урава Ред Даймондс" (Япония)
  • "Монтеррей" (Мексика)
  • "Интер" (Италия)
Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

Группа F

  • "Флуминенсе" (Бразилия)
  • "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • "Ульсан Хенде" (Корея)
  • "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

Группа G

  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Видад" (Марокко)
  • "Аль-Айн" (ОАЭ)
  • "Ювентус" (Италия)

Группа H

  • "Реал" (Испания)
  • "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
  • "Пачука" (Мексика)
  • "Зальцбург" (Австрия)

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2025

1-Й ТУР

  • 15.06.2025, 03:00. "Аль-Ахли" – "Интер Майами"
  • 15.06.2025, 19:00. "Бавария" – "Окленд Сити"
  • 15.06.2025, 22:00. ПСЖ – "Атлетико"
  • 16.06.2025, 01:00. "Палмейрас" – "Порту"
  • 16.06.2025, 05:00. "Ботафого" – "Сиэтл Саундерс"
  • 16.06.2025, 22:00. "Челси" – "Лос-Анджелес"
  • 17.06.2025, 01:00. "Бока Хуниорс" – "Бенфика"
  • 17.06.2025, 04:00. "Фламенго" – "Эсперанс"
  • 17.06.2025, 19:00. "Флуминенсе" – "Боруссия"
  • 17.06.2025, 22:00. "Ривер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"
  • 18.06.2025, 01:00. "Ульсан Хендэ" – "Мамелоди Сандаунз"
  • 18.06.2025, 04:00. "Монтеррей" – "Интер".
  • 18.06.2025, 19:00. "Манчестер Сити" – "Видад"
  • 18.06.2025, 22:00. "Реал" – "Аль-Хиляль"
  • 19.06.2025, 01:00. "Пачука" – "Зальцбург"
  • 19.06.2025, 04:00. "Аль-Айн" – "Ювентус"
Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты

2-Й ТУР

  • 19.06.2025, 19:00. "Палмейрас" – "Аль-Ахли"
  • 19.06.2025, 22:00. "Интер Майами" – "Порту"
  • 20.06.2025, 01:00. "Лос-Анджелес" – "Эсперанс"
  • 20.06.2025, 01:00. "Сиэтл" – "Атлетико"
  • 20.06.2025, 04:00. ПСЖ – "Ботафого"
  • 20.06.2025, 19:00. "Бенфика" – "Окленд Сити"
  • 20.06.2025, 21:00. "Фламенго" – "Челси"
  • 21.06.2025, 04:00. "Бавария" – "Бока Хуниорс"
  • 21.06.2025, 19:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Боруссия"
  • 21.06.2025, 22:00    "Интер" – "Урава Ред Даймондс"
  • 22.06.2025, 01:00. "Флуминенсе" – "Ульсан Хендэ"
  • 22.06.2025, 04:00. "Ривер Плейт" – "Монтеррей"
  • 22.06.2025, 19:00. "Ювентус" – "Видад"
  • 22.06.2025, 22:00. "Реал" – "Пачука"
  • 23.06.2025, 01:00. "Зальцбург" – "Аль-Хиляль"
  • 23.06.2025, 04:00 . "Манчестер Сити" – "Аль-Айн"

3-Й ТУР

  • 23.06.2025, 22:00. "Атлетико" – "Ботафого"
  • 23.06.2025, 22:00. "Сиэтл" – ПСЖ
  • 24.06.2025, 04:00. "Интер Майами" – "Палмейрас"
  • 24.06.2025, 04:00. "Порту" – "Аль-Ахли"
  • 24.06.2025, 22:00. "Окленд Сити" – "Бока Хуниорс"
  • 24.06.2025, 22:00. "Бенфика" – "Бавария"
  • 25.06.2025, 04:00. "Эсперанс" – "Челси"
  • 25.06.2025, 04:00. "Лос-Анджелес" – "Фламенго"
  • 25.06.2025, 22:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Флуминенсе"
  • 25.06.2025, 22:00. "Боруссия" – "Ульсан Хендэ"
  • 26.06.2025, 04:00. "Урава Ред Даймондс" – "Монтеррей"
  • 26.06.2025, 04:00. "Интер" – "Ривер Плейт"
  • 26.06.2025, 22:00. "Видад" – "Аль-Айн"
  • 26.06.2025, 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сити"
  • 27.06.2025, 04:00. "Зальцбург" – "Реал"
  • 27.06.2025, 04:00. "Аль-Хиляль" – "Пачука"

ГДЕ СМОТРЕТЬ КЛУБНЫЙ ЧМ-2025

Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспильне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".

Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, французский "Пари Сен-Жермен" разбил миланский "Интер" в финале Лиге чемпионов и стал первым участником клубного ЧМ-2029.

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