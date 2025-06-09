Клубный ЧМ-2025 по футболу: где смотреть, календарь, расписание, таблицы, результаты
В США с 14 июня по 13 июня состоится клубный чемпионат мира по футболу. Впервые в истории его участниками станут сразу 32 команды, а призовой фонд составит фантастический миллиард долларов, причем победить первенства может получить около 125 миллионов.
Традиционно команды разбиты на восемь групп по четыре команд. Две лучшие получат путевки в 1/8 финала, где начнется борьба за медали и трофей. ЧМ состоится на 12 стадионах в 11 американских городах, которые в будущем году станут хозяевами мундиаля национальных сборных.
УКРАИНА НА КЛУБНОМ ЧМ-2025
- На турнире могут сыграть и три украинца – вратари Андрей Лунин и Анатолий Трубин, которые представляют "Реал" и "Бенфику" соответственно, а также защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков.
- Защитник сборной Украины Илья Забарный может до старта ЧМ перейти во французский ПСЖ.
УЧАСТНИКИ КЛУБНОГО ЧМ-2025
Группа А
- "Палмейрас" (Бразилия)
- "Порту" (Португалия)
- "Аль-Ахли" (Египет)
- "Интер Майами" (США)
Группа В
- ПСЖ (Франция)
- "Атлетико" (Испания)
- "Ботафого" (Бразилия)
- "Сиэтл" (США)
Группа С
- "Бавария" (Германия)
- "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
- "Бока Хуниорс" (Аргентина)
- "Бенфика" (Португалия)
Группа D
- "Фламенго" (Бразилия)
- "Эсперанс" (Тунис)
- "Челси" (Англия)
- "Леон" (Мексика)
Группа Е
- "Ривер Плейт" (Аргентина)
- "Урава Ред Даймондс" (Япония)
- "Монтеррей" (Мексика)
- "Интер" (Италия)
Группа F
- "Флуминенсе" (Бразилия)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- "Ульсан Хенде" (Корея)
- "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
Группа G
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Видад" (Марокко)
- "Аль-Айн" (ОАЭ)
- "Ювентус" (Италия)
Группа H
- "Реал" (Испания)
- "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
- "Пачука" (Мексика)
- "Зальцбург" (Австрия)
РАСПИСАНИЕ ЧМ-2025
1-Й ТУР
- 15.06.2025, 03:00. "Аль-Ахли" – "Интер Майами"
- 15.06.2025, 19:00. "Бавария" – "Окленд Сити"
- 15.06.2025, 22:00. ПСЖ – "Атлетико"
- 16.06.2025, 01:00. "Палмейрас" – "Порту"
- 16.06.2025, 05:00. "Ботафого" – "Сиэтл Саундерс"
- 16.06.2025, 22:00. "Челси" – "Лос-Анджелес"
- 17.06.2025, 01:00. "Бока Хуниорс" – "Бенфика"
- 17.06.2025, 04:00. "Фламенго" – "Эсперанс"
- 17.06.2025, 19:00. "Флуминенсе" – "Боруссия"
- 17.06.2025, 22:00. "Ривер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"
- 18.06.2025, 01:00. "Ульсан Хендэ" – "Мамелоди Сандаунз"
- 18.06.2025, 04:00. "Монтеррей" – "Интер".
- 18.06.2025, 19:00. "Манчестер Сити" – "Видад"
- 18.06.2025, 22:00. "Реал" – "Аль-Хиляль"
- 19.06.2025, 01:00. "Пачука" – "Зальцбург"
- 19.06.2025, 04:00. "Аль-Айн" – "Ювентус"
2-Й ТУР
- 19.06.2025, 19:00. "Палмейрас" – "Аль-Ахли"
- 19.06.2025, 22:00. "Интер Майами" – "Порту"
- 20.06.2025, 01:00. "Лос-Анджелес" – "Эсперанс"
- 20.06.2025, 01:00. "Сиэтл" – "Атлетико"
- 20.06.2025, 04:00. ПСЖ – "Ботафого"
- 20.06.2025, 19:00. "Бенфика" – "Окленд Сити"
- 20.06.2025, 21:00. "Фламенго" – "Челси"
- 21.06.2025, 04:00. "Бавария" – "Бока Хуниорс"
- 21.06.2025, 19:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Боруссия"
- 21.06.2025, 22:00 "Интер" – "Урава Ред Даймондс"
- 22.06.2025, 01:00. "Флуминенсе" – "Ульсан Хендэ"
- 22.06.2025, 04:00. "Ривер Плейт" – "Монтеррей"
- 22.06.2025, 19:00. "Ювентус" – "Видад"
- 22.06.2025, 22:00. "Реал" – "Пачука"
- 23.06.2025, 01:00. "Зальцбург" – "Аль-Хиляль"
- 23.06.2025, 04:00 . "Манчестер Сити" – "Аль-Айн"
3-Й ТУР
- 23.06.2025, 22:00. "Атлетико" – "Ботафого"
- 23.06.2025, 22:00. "Сиэтл" – ПСЖ
- 24.06.2025, 04:00. "Интер Майами" – "Палмейрас"
- 24.06.2025, 04:00. "Порту" – "Аль-Ахли"
- 24.06.2025, 22:00. "Окленд Сити" – "Бока Хуниорс"
- 24.06.2025, 22:00. "Бенфика" – "Бавария"
- 25.06.2025, 04:00. "Эсперанс" – "Челси"
- 25.06.2025, 04:00. "Лос-Анджелес" – "Фламенго"
- 25.06.2025, 22:00. "Мамелоди Сандаунз" – "Флуминенсе"
- 25.06.2025, 22:00. "Боруссия" – "Ульсан Хендэ"
- 26.06.2025, 04:00. "Урава Ред Даймондс" – "Монтеррей"
- 26.06.2025, 04:00. "Интер" – "Ривер Плейт"
- 26.06.2025, 22:00. "Видад" – "Аль-Айн"
- 26.06.2025, 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сити"
- 27.06.2025, 04:00. "Зальцбург" – "Реал"
- 27.06.2025, 04:00. "Аль-Хиляль" – "Пачука"
ГДЕ СМОТРЕТЬ КЛУБНЫЙ ЧМ-2025
Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспильне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".
Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.
Как сообщал OBOZ.UA, французский "Пари Сен-Жермен" разбил миланский "Интер" в финале Лиге чемпионов и стал первым участником клубного ЧМ-2029.
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