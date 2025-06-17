Три удаления, камбэк и пенальти: на клубном ЧМ-2025 состоялся первый 'украинский' матч. Видео

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал первым представителем нашей страны, который вышел на поле в матче клубного чемпионата мира-2025. Вратарь "Бенфики" появился в стартовом составе своей команды на поединок первого тура группового этапа против "Бока Хуниорс", который завершился вничью 2:2.

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Игра получилась очень боевой. Команды не только подарили зрителям результативный футбол, но и устроили зарубу, которая стоила им трех красных карточек и одного пенальти.

Аргентинцы в середине первого тайма в течение шести минут дважды поразили ворота Трубина, однако к нашему соотечественнику не может быть претензий. Оба раза защита "Бенфики" позволяла пробить украинцы со считанных метров.

Поведя 2:0, "Бока" откатилась к своим воротам и быстро за это поплатилась. Перед самым перерывом легендарный хавбек "орлов" Анхель Ди Мария реализовал пенальти, к тому же аргентинцы остались в меньшинстве.

На 70-й минуте итальянский форвард "Бенфики" Андреа Белотти получил свою красную карточку. Что не помешало лиссабонцам сравнять счет усилиями своего капитана Николаса Отаменди. После этого "Бока" была вновь наказана удалением,но выстояла.

Трубин не совершил ни одного сейва за матча и получил от статистического портала Sofa Score скромную оценку 6,40. Следующий матч команда украинца сыграет с новозеландским "Оклендом", который на старте ЧМ пропустил 10 голов от "Баварии".

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Илья Забарный может успеть сыграть на клубном чемпионате мира в составе французского "пари Сен-Жермен".

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