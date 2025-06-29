Голкипер сборной Украины пропустил три гола за девять минут на клубном чемпионате мира и не пустил 'Бенфику' в четвертьфинал. Видео

Анатолий Трубин сыграл полный матч за "Бенфику" в 1/8 финала клубного чемпионата мира против "Челси" и стал одним из главных антигероев поединка. За девять минут дополнительного времени 23-летний голкипер сборной Украины пропустил трижды, а его команда потерпела разгромное поражение – 1:4.

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Встреча проходила в американском Шарлотте на арене Bank of America Stadium. Основное время завершилось вничью – 1:1, но в овертайме "Бенфика" посыпалась. С 108-й по 117-ю минуту в ворота Трубина влетели три мяча – отличились Нкунку, Нету и Дьюсбери-Холл.

В основное время Трубин также допустил критическую ошибку, которая привела к первому голу в матче. На 64-й минуте основного времени Анатолий неправильно выстроил стенку при штрафном, чем воспользовался Рис Джеймс, пробив в ближний угол.

Всего за игру Трубин сделал 7 сейвов, но при этом допустил две грубые ошибки, которые привели к голам. Также в его активе: одно перехваченное навесное, 54 касания мяча, 29 точных передач из 41 (точность – 71%), 12 потерь и 12 подборов.

Статистические порталы резко раскритиковали действия украинца. По версии Sofascore, он получил оценку 6.0 – вторую худшую в команде.

Хуже был только Джанлука Престианни (4.8), удалённый через 22 минуты после выхода на замену. А WhoScored и вовсе поставил Трубину 4.7 – также второй с конца результат.

В четвертьфинале "Челси" сыграет против "Палмейрас", который в дополнительное время победили "Ботафогу" (1:0). Поединок запланирован на 5 июля.

Отметим, что такая нестабильность Анатолия мешает ему рассчитывать на серьезные контракты в будущем. В предыдущем матче Трубин стал главной звездой, отбив все удары, что в итоге и вывело "Бенфику" в 1/8 финала.

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