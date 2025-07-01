Грандов поставили на колени: на клубном ЧМ по футболу произошли грандиозные сенсации. Видео

Финалисты Лиги чемпионов-2023 миланский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед" неожиданно не смогли выйти в четвертьфинал клубного первенства планеты, которое в эти дни проходит в США. Европейцы, очное противостояние которых все ожидали увидеть во втором раунде плей-офф мундиаля, вылетели от представителей других конфедераций.

Видео дня

Первым своих поклонников шокировали "нерадзурри". Подопечные румынского тренера Кристиану Киву встречались с бразильским "Флуминенсе" и пропустили в свои ворота уже на третьей минуте.

Чтобы отыграться, у итальянцев был практически весь матч. Они владели некоторым преимуществом, чаще били по воротам, а на 83-й минуте попали в штангу. Однако все попытки сравнять счет, не увенчались успехом, а буквально перед финальным свистком бразильцы убежали в контратаку и закрепили итоговую победу – 2:0.

В свою очередь "Сити" противостояли аравийскому "Аль-Хилялю". Англичане быстро повели в счете благодаря голу на 9-й минуте хавбека Бернарду Силвы. Подопечные Пепа Гвардиола довели первый тайм до победы, однако после перерыва буквально за семь минут пропустили дважды.

Усилиями своего голеадора Эрлинга Холанда "горожане" быстро забили в ответ и игра докатилась до дополнительного времени. В первом экстра-тайме команды обменялись голами, а решающим стал точный удар бразильского форварда Маркоса Леандро, который принес "Аль-Хилялю" выход в четвертьфинал – 4:3.

Таким образом, аравийцы разыграют с "Флуминенсе" путевку в 1/2-ю клубного чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Челси" и лиссабонская "Бенфика" сыграли на клубном чемпионате мира один из самых длинных матчей в истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!