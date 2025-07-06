Вратарь ПСЖ прыгнул в ноги футболисту 'Баварии' и сломал ему малоберцовую кость. Видео

На 46-й минуте четвертьфинала клубного чемпионата мира между ПСЖ и "Баварией" вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма нанес серьезную травму полузащитнику Джамалу Мусиале. 22-летний немец выбегал на ворота, но голкипер прыгнул ему в ноги, из-за чего левая конечность выгнулась в неестественном состоянии.

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Страшные кадры, на которых Мусиала кричит от боли, обошли все телеканалы мира.

Немецкому полузащитнику тут же оказали первую помощь на поле и срочно отправили в больницу.

Позже стало известно, что у футболиста "Баварии" диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, а также повреждение связок. По информации Bild, восстановление может занять от четырёх до пяти месяцев — до конца 2025 года он, скорее всего, больше не сыграет.

Доннарумма после матча оставил в соцсетях пожелал Мусиале скорейшего выздоровления.

Сам матч завершился победой ПСЖ со счётом 2:0. Команда Луиса Энрике провела ровный поединок против мюнхенцев, а ключевыми стали голы Дуе на 78-й минуте и Дембеле в компенсированное время.

Несмотря на две красные карточки в концовке, парижане выстояли и даже смогли увеличить преимущество.

В полуфинале ПСЖ 9 июля сыграет с мадридским "Реалом", выбившим из турнира дортмундскую "Боруссию" (3:2). В другой игре 1/2 финала днем ранее встретятся бразильский "Флуминенсе" и лондонский "Челси".

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