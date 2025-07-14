Под присмотром Трампа. Финал клубного чемпионата мира по футболу завершился сенсационным разгромом. Видео

Английский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, который с 15 июня по 13 июля прошел в США. В финале подопечные Энцо Марески со счетом 3:0 сенсационно разгромили французский ПСЖ.

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Перед игрой букмекеры не верили в лондонцев, принимая ставки на уверенную победу парижан, однако первые 45 минут превратились в настоящий бенефис "Челси" и Кола Палмера.

Игра стартовала в равной борьбе, где футболисты обменивались попытками вскрыть оборону. На 8-й минуте Палмер уже угрожал воротам, пробив рядом со штангой. ПСЖ проигнорировала провал в центре обороны и вскоре за это поплатился.

На 22-й минуте Коул Палмер получил передачу от Мало Густо и мощно пробил в нижний угол — 1:0.

Через восемь минут он оформил дубль: Колвилл разрезал оборону пасом, Палмер снова оказался первым на мяче — 2:0.

Парижане попытались отреагировать — Фабиан Руис и Десир Дуэ создавали моменты, а Санчес дважды спас "Челси" после опасных ударов. Но в концовке тайма лондонцы нанесли третий удар. На 43-й минуте Жоао Педро элегантно перебросил Доннарумму, получив пас от всё того же Палмера — 3:0.

К перерыву "Челси" не только лидировал по счёту, но и был точнее в решениях. Парижане владели мячом и подавали угловые, но моменты создавал только соперник. "Синие" также собрали три жёлтые карточки, действуя на грани, но полностью контролируя ситуацию.

На финал пришел президент США Дональд Трамп, который прилетел на вертолёте Marine One примерно за 35 минут до стартового свистка. В VIP-ложе он расположился рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино.

ПСЖ попытался во втором тайме совершить камбек, о уверенная игра "синих" в обороне полностью засушили встречу. Победитель Лиги чемпионов подолгу контролировал мяч, но до опасных моментов дело так и не дошло.

Концовку парижане доигрывали вдесятером после того, как был удален Жуан Невеш. 20-летний португальский хавбек дернул за волосы Марка Кукурелью.

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