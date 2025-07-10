Тренер 'Реала' отказался ставить на ворота украинца. Его конкурент пропустил 2 гола за 3 минуты в полуфинале клубного чемпионата мира. Видео

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин остался в запасе на полуфинальный матч клубного чемпионата мира между мадридским "Реалом" и французским ПСЖ (0:4). Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо предпочёл выпустить в стартовом составе Тибо Куртуа, но бельгиец сразу же провалился.

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Уже к 9-й минуте встречи "Реал" проигрывал 0:2. На 6-й минуте полузащитник ПСЖ Фабиан Руис открыл счёт, пробив в нижний угол после передачи Усмана Дембеле.

А спустя три минуты Дембеле сам удвоил преимущество, воспользовавшись грубой ошибкой обороны — француз спокойно обыграл Куртуа и пробил в нижний левый угол с нескольких метров.

На 24-й минуте счет стал разгромным. Парижане провели показательную атаку, которая может войти в учебники футбола. Французские футболисты практически в одно касание смогли довести мяч от своего голкипера до сетки ворот соперника.

На 87-й минуте Куртуа пропустил 4-й гол.

Победитель Лиги чемпионов сыграет в финале против лондонского "Челси". Матч состоится в воскресенье, 13 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин вошел в список трех футболистов, которые должны провести переговоры с тренером и окончательно определиться со своей карьерой. Новый наставник команды Хаби Алонсо не видит нашего соотечественника конкурентом бельгийцу Тибо Куртуа.

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