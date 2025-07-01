Голкипер в сенсационном матче на клубном чемпионате мира совершил 'самый невероятный сейв в истории футбола'. Видео

Марокканский голкипер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Яссин Буну стал настоящим героем 1/8 финала клубного чемпионата мира против "Манчестер Сити". 34-летний вратарь сборной Марокко совершил 10 сейвов, один из которых стал настоящим украшением турнира.

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На 24-й минуте "Сити" лидировал 1:0 и имел великолепные шансы удвоить преимущество. Эрлинг Холанд отдал великолепную передачу на Савиньо, но бразилец обыграть Буну не смог. Яссин в невероятном прыжке смог достать мяч.

В соцсетях этот момент собрал тысячи просмотров и сотни комментариев. Болельщики уже успели его окрестить "самым невероятным спасением ворот в истории футбола".

В итоге "Аль-Хиляль" перевернул игру и сенсационно победил 4:3.

Работу Буну оценил и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. По его словам, марокканец совершил невероятное количество сэйвов, которые во многом определили исход матча. Несмотря на то, что "Ман Сити" создавал много моментов и играл хорошо, блестящая игра вратаря помешала команде добиться положительного результата.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько лет назад Буну, выступая за "Севилью", в 28-го туре чемпионата Испании по футболу забил гол на 94-й минуте и спас свою команду от поражения.

Яссин в матче против "Вальядолида" на последних секундах пришел к чужим воротам, чтобы поучаствовать в розыгрыше углового.

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