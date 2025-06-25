Украинский голкипер провел фантастический матч клубного чемпионата мира и принес победу над 'Баварией', отбив все удары. Видео

В третьем туре клубного чемпионата мира по футболу португальская "Бенфика" обыграла мюнхенскую "Баварию" со счётом 1:0. Единственный гол забил Андреас Шельдеруп уже в дебюте встречи, но главным героем матча стал украинский вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин, который провёл выдающуюся игру.

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Уже на 13-й минуте Шельдеруп отличился после точного паса Фредрика Эурснеса — форвард уверенно пробил в угол и застал врасплох Мануэля Нойера. После этого "Бенфика" сделала ставку на организованную оборону и контратаки, отдав "Баварии" инициативу.

Мюнхенцы имели достаточное количество моментов, но им катастрофически не хватало реализации — в основном благодаря надёжной игре Трубина.

На 51-й минуте украинец в прыжке отразил удар Лероя Сане, а на 75-й не позволил Александру Павловичу сравнять счёт, выручив после удара с близкого расстояния.

В концовке встречи давление на ворота "Бенфики" нарастало. Сане вновь имел шанс на 88-й минуте, но его удар стал добычей для Трубина.

"Бавария" могла спастись – но была слишком неубедительна в завершающей стадии, а 23-летний голкипер сборной Украины в воротах соперника действовал безошибочно. По сути, Трубин стал ключевой фигурой встречи, отбив все четыре удара в створ и нейтрализовав два выхода один на один.

Таким образом "Бенфика" набирает 7 очков и выигрывает группу С.

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