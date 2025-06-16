Побоище дня: матч клубного ЧМ по футболу закончился со счетом 10:0. Видео

Мюнхенская "Бавария" добыла впечатляющую победу на клубном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Соединенных Штатах Америки. Подопечные тренера Венсана Компани просто уничтожили соперников из новозеландского "Окленд Сити" с рекордным счетом 10:0.

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Немецкий коллектив подходил к игре в статусе явного фаворита, но никто не ожидал такого побоища. Преимущество мюнхенцев было тотальным. За матч они нанесли по воротам оппонентов 32 удара против трех, 18 из которых пришлись в створ ворот.

Счет был открыт уже на шестой минуте, а автором гола стал французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман. До перерыва новозеландцы пропустили еще пять голов от того же Комана, дважды еще от одного представителя средней линии Майкла Олисе, защитника Саши Боэ и легендарного форвард Томаса Мюллера.

Второй тайм немцы начали вальяжно и дали возможность новозеландцам продержаться половину игрового времени без пропущенных голов. После этого хет-трик оформил атакующий полузащитник Джамал Мусиала, а точку в игре поставил все тот же Мюллер.

Таким образом, "Бавария" оформила самую крупную победу в истории турнира, а также игра стала самой результативной на всех розыгрышах.

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