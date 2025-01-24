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"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'К сожалению для Усика': экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не может считаться величайшим боксером всех времен. Несмотря на то, что наш соотечественник владел одновременно всеми поясами в двух дивизионах, он значительно проигрывает атлетам даже 30-летней давности.

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Такое мнение в интервью порталу talkSPORT выразил бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк МакКензи. По словам британца, Усику очень не хватает сильных оппонентов, так как в нынешнем тяжелом и супертяжлом дивизионах очень мало действительно сильных боксеров.

"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

"К сожалению для Александра Усика, он не является величайшим спортсменом всех времен. Он – современный великий спортсмен. Мы живем в эпоху четырех поясов, а поскольку он завоевал их все в тяжелом и супертяжелом весе, это делает его великим бойцом современности. Но, к сожалению для Усика, у него нет достаточного количества соперников, таких как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Эрни Шейверс. Даже в эпоху Майка Тайсона были Риддик Боу, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд. Тогда были исключительные чемпионы. Ни одного из тех парней, которых я только что назвал, Усик бы не победил", – сказал МакКензи.

"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца
"К сожалению для Усика": экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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