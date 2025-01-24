'К сожалению для Усика': экс-чемпион мира дал жесткую оценку результатам украинца

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не может считаться величайшим боксером всех времен. Несмотря на то, что наш соотечественник владел одновременно всеми поясами в двух дивизионах, он значительно проигрывает атлетам даже 30-летней давности.

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Такое мнение в интервью порталу talkSPORT выразил бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк МакКензи. По словам британца, Усику очень не хватает сильных оппонентов, так как в нынешнем тяжелом и супертяжлом дивизионах очень мало действительно сильных боксеров.

"К сожалению для Александра Усика, он не является величайшим спортсменом всех времен. Он – современный великий спортсмен. Мы живем в эпоху четырех поясов, а поскольку он завоевал их все в тяжелом и супертяжелом весе, это делает его великим бойцом современности. Но, к сожалению для Усика, у него нет достаточного количества соперников, таких как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Эрни Шейверс. Даже в эпоху Майка Тайсона были Риддик Боу, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд. Тогда были исключительные чемпионы. Ни одного из тех парней, которых я только что назвал, Усик бы не победил", – сказал МакКензи.

Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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