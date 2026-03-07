Заслуженный врач Украины разобрала резкое похудение звезд и предположила, кто из них мог сбросить вес с помощью препаратов

Звезды всегда уделяют много внимания своему внешнему виду, в частности, пытаются достичь "идеальной" фигуры. В последнее время как в украинском, так и иностранном шоу-бизнесе можно наблюдать своеобразную тенденцию, когда знаменитости резко теряют вес. Как отметила заслуженный врач Украины Ольга Перепадя, далеко не все селебирити достигают впечатляющих результатов исключительно благодаря спорту или правильному питанию. Некоторые облегчают процесс похудения специальными препаратами.

В проекте "Плітки великого міста" кандидат медицинских наук поделилась предположениями, кто из знаменитостей мог потерять вес с помощью лекарственных средств. Оценивая кардинальные изменения во внешности селебрити она обращала внимание на состояние кожи их лица, а также период, за который они похудели.

Экспертный разбор Ольга Перепадя начала с ведущего Анатолия Анатолича. Как отметила врач, она не может точно сказать, использовал ли шоумен какие-то препараты для разительного похудения, однако очевидным для нее является то, что он потерял вес за счет дефицитного состояния. Это отобразилось на лице знаменитости: "Здесь есть знаковая потеря коллагена. По его лицу видим, как опустились жировые пакеты, и в целом кожа обезвожена и потеряла эластичность".

Певица Ольга Цибульская, по мнению врача, вполне могла похудеть благодаря спортивным нагрузкам и работе с диетологом. И все же возможность того, что артистка принимала специальные препараты Перепадя не исключает.

Ведущая Елена Филонова никогда не скрывала, что сбросить вес смогла с помощью комплексного подхода: специального питания, налаживания метаболизма, отказа от алкоголя и профессиональных инъекций для похудения под наблюдением врача. Ольга Перепадя подчеркнула, что похудение пошло звезде только на пользу, ведь она не просто прекрасно выглядит, но и чувствует себя значительно увереннее.

Оценивая изменения во внешнем виде Натальи Могилевской заслуженный врач Украины отметила: почти полностью убеждена, что певица похудела из-за невероятной силы воли.

"Наталья настолько сильная женщина, что за счет силы своего характера может похудеть. Она вообще может позволить себе все", – сказала эксперт.

Об усовершенствовании фигуры солистки группы Kazka Александры Зарицкой врач коротко сказала: "Думаю, что это была комплексная терапия".

Артист Никита Киселев, по мнению Ольги Перепади, мог использовать препараты для достижения "идеального" тела. По словам эксперта, если певец действительно это делал, то работал с отличным врачом, ведь сохранил прекрасное состояние кожи.

Разобрала заслуженный врач Украины и резкое похудение основателя компании SpaceX Илона Маска. Предприниматель не скрывает, что принимает инъекционный препарат "Мунджаро", однако, как отметила врач, должен был бы добавить в свой рацион больше белка и аминокислот.

