В Украину идет теплый антициклон: синоптики сказали, какой погоды ожидать на выходных. Карта

В Украине на субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, синоптики обещают "спокойную без осадков" погоду с ветром "от слабого до умеренного". В целом, по мнению специалистов, будет наблюдаться типичная для начала марта картина с потеплением и гололедом одновременно.

Правда, гололедица и "слабый мороз" возможны только ночью на севере. Если "ночная температура не претерпит ощутимых изменений", то уже "днем в большинстве областей рассчитываем на приятное тепло", отмечают в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды для всей Украины

В целом 7 марта прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, как ожидается, будет "от слабого до умеренного", то есть от 3 до 8 м/с.

Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза. Но днем ожидается 3-8° тепла, а в западных областях 7-12°. Причем на Закарпатье – до 15°.

Погода в столице

На территории Киевской области и непосредственно Киева также ожидается переменная облачность без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью – от 0 до 5° мороза, но днем от 3 до 8° тепла. В самом Киеве ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.

Что говорят специалисты

"В Украине спокойную без осадков погоду на ближайшие выходные будет предопределять область высокого давления – антициклон. Ветер переменных направлений, со скоростью от слабого до умеренного. Ближайшие сутки (то есть, 7 марта – OBOZ.UA) еще прохладные и ночью слабый мороз, а днем небольшое тепло", – отмечают синоптики.

На "женский день" 8 марта ночная температура также "не претерпит ощутимых изменений". Но уже днем в большинстве областей (кроме северо-востока) "рассчитываем на приятные 7-15° тепла", обещают в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасности

Отдельно синоптики предупреждают "об опасных гидрологических явлениях". Будет происходить ослабление и разрушение льдов. Соответственно, возможен рост уровней воды.

Так, на Южном Буге и на его притоках (а это Згар, Савранка, Гнилой Тикич и Великая Высь) в Винницкой, Черкасской, Одесской областях возможно повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями воды с вероятным выходом и удержанием воды на пойме.

На реках Кодыма и Мертвовод в Николаевской области, на Ингуле в Кропивницком и на Тилигуле возле одесского поста Березовка будет удерживаться вода на пойме с частичным подтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц.

На реках суббассейна Припяти продолжится повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды и последующим затоплением пойм. Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков в приречных населенных пунктах Волынской и Ровенской областей.

Во всех случаях это первый, то есть желтый уровень опасности.

