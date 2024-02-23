'Из другой жизни': Нганну высказался о бое с Усиком

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, который 8 марта проведет боксерский поединок против Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), не против подраться с Александром Усиком (21-0, 14 КО).Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата при этом подчеркнул, что полностью сосредоточен на поединке против британца.

Об этом Нганну заявил в интервью YouTube-каналу All Out Fighting. Фрэнсис, который в октябре шокировал мира дебютным поединком в боксе против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), сумев отправить того в нокдаун, отметил, что еще нужно подождать боя Усика с Цыганским королем.

"Бой с победителем поединка Усика и Фьюри? Это как будто из другой жизни пока что. Я нахожусь в том момент, когда сейчас думаю только о поединке против Джошуа. Мы пока даже не знаем, состоится ли бой Усика и Фьюри… Они планируют подраться в марте. В общем, это все выяснится чуть позже", – сказал Нганну.

Ранее Джошуа выразил желание заменить Фьюри в поединке против Усика в случае травмы британца. Украинец и британец должны были подраться 17 февраля, но из-за рассечения у британца их противостояние перенесли на 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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