Джошуа – Нганну: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале следить за боем

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) возвращается в ринг поединком против сенсационного дебютанта бокса Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). Камерунец шокировал мира в октябре, когда отправил в нокдаун Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

КОГДА БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Поединок состоится на стадионе Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Датой грандиозного шоу определена пятница, 8 марта.

ВО СКОЛЬКО БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – НГАННУ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по подписке. Также трансляцию проведут британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Разумеется, очевидным фаворитом считается британский экс-чемпион. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,25.

Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Нганну достигают уровня 3,57. При этом аналитики уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в 10 раундов. Соответствующее событие оценивается индексом 1,25.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа выразил желание заменить Тайсона Фьюри в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) в случае травмы британца.

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