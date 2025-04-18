Искусственный интеллект сказал, почему Усик может проиграть Дюбуа в реванше

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) считается фаворитом реванша с Даниелем Дюбуа, но британец имеет неплохие шансы сотворить сенсацию. В этом ему может помочь преимущество в возрасте, а также тот факт, что он обладает очень мощным ударом.

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Такое предположение сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известно как Twitter. Прогнозируя будущее противостояние украинца и британца, он напоминает, что Дюбуа не просто так носит прозвище Динамит. Его взрывной удар может стать большой проблемой для Усика.

Кроме того, Даниель добыл две подряд впечатляющие победы над Филипом Хрговичем (18-1, 14 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), которых поочередно отправил в нокаут. Это придает боксеру из Лондона уверенность в своих силах, чего ему явно не хватило в первом бою с Усиком.

Также ИИ не исключает, что британцу просто повезет и он вырубит Усика единственным ударом, который в боксе называют лакипанчем. Нокаут в исполнении Дюбуа оценивается в 30%.

На днях стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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