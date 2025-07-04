Искусственный интеллект назвал победителя третьего боя Усика и Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) будет считаться фаворитам третьего боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Цыганский король, как называют британца, выразил готовность возобновить карьеру ради еще одного противостояния с нашим соотечественником.

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Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, предполагает, что новый поединок снова останется за украинцем. Нейросеть отмечает превосходство украинского боксера в технике и скорости, а Тайсону, чтобы со второй попытки взять реванш у Александра нужно существенно изменить стратегию и улучшить физическую готовность.

"Учитывая предыдущие поединки, у Усика есть преимущество благодаря техническому мастерству, скорости и способности адаптироваться к стилю Фьюри. Фьюри, хотя и остается опасным из-за своих физических данных и опыта, не смог эффективно противостоять Усику в двух боях, в частности из-за проблем с защитой в решающие моменты. Мой прогноз: Усик победит по очкам или, возможно, техническим нокаутом в поздних раундах, если Фьюри не сможет кардинально изменить свою стратегию или улучшить физическую форму", – сделал прогноз ИИ.

Накануне Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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