Финал нацотбора на Детское Евровидение прошел не по плану: как Россия испортила праздник украинским талантам

Из-за постоянных российских атак на Украину финал национального отбора на Детское Евровидение 2026 прошел не по плану. Вместо того, чтобы провести решающий этап музыкального шоу на красивой сцене, дизайн которой вдохновлен украинской вытынанкой, юным артистам, ведущим и судьям пришлось укрыться из соображений безопасности.

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Кроме того, выступления шестерых финалистов национального отбора записывались заранее в перерывах между тревогами, а вот остальные элементы шоу транслировались в прямом эфире. О том, как РФ испортила конкурс, объявили ведущие – Тимур Мирошниченко, Анна Тултева и представительница Украины на Детском Евровидении 2023 Анастасия Димид.

Стоит отметить, что по первоначальному плану финал Национального отбора должен был состояться 13 сентября, но страна-агрессор помешала этому, начав фактически круглосуточные воздушные атаки на украинские города. "Суспільне" приняло решение перенести конкурс на 26 сентября.

Напомним, что в финал национального отбора на Детское Евровидение-2026 прошли шестеро юных артистов: Роман Дорошенко, Дмитрий Карабет, Эрика Колесниченко, Анастасия Пошедина, Марко Сердинский и Злата Солоненко. Именно они будут бороться за шанс представить Украину на международной арене с треками, созданными продюсером шоу Светланой Тарабаровой и автором песен Alyona Alyona.

Финал Детского Евровидения 2026 года состоится на Мальте 24 октября. Шоу пройдет на арене Malta Fairs & Conventions Centre.

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