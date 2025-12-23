Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) должен победить Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) в бою за звание "короля Великобритании". Долгожданный поединок двух звезд королевского дивизиона должен состояться летом будущего года после того, как оба боксера по одному разу выйдут на ринг.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, именно Фьюри назвал фаворитом противостояния, отдавая ему 77% шансов на победу. При этом нейросеть не ожидает того, что поединок завершиться досрочно, хотя и не исключает этого полностью в поздних раундах.

"Тайсон Фьюри является явным фаворитом по букмекерским котировкам – вероятность его победы оценивается примерно в 77%, тогда как у Джошуа лишь 23%. Фьюри имеет преимущество в опыте, мобильности, размерах и тактике – он мастерски избегает ударов и контролирует дистанцию. Я прогнозирую победу Тайсона Фьюри по очкам единогласным решением судей после полных 12 раундов. Фьюри будет доминировать за счет движения и контратаки, не давая Джошуа чисто попасть. Будет ли нокаут? Нет. Если все же нокаут, то от Фьюри в 9-10 раунде, когда Джошуа истощится", – спрогнозировал ИИ.

В минувшую пятницу Джошуа провел поединок против американского блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО), которого брутально нокаутировал. После боя британец позировал с флагом Украины, на котором изображен логотип ГУР.

В свою очередь Фьюри не так давно намекал на желание возобновить карьеру. Тайсон и Энтони уже несколько лет обсуждают потенциальную встречу, однако ранее стороны так и не смогли довести переговоры до финала.

Наиболее близкими к бою они были в 2021 году, когда планировался поединок за звание абсолютного чемпиона мира, но тогда Фьюри был обязан провести реванш с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

