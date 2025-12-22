Джошуа – Фьюри: объявлено, когда состоится супербой

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) должны выйти на ринг летом будущего года. При этом оба боксера планируют провести промежуточные поединки для того, чтобы набрать форму перед противостоянием за звание "короля Великобритании".

Об этом в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Представитель Фьюри отметил, что его подопечный готов возобновить карьеру, которую он завершил в январе нынешнего года после поражения в реванше от Александра Усика (24-0, 15 КО).

"Сейчас все выглядит так, что этот бой является реалистичным в 2026 году. Точне, так оно и есть. Этот бой пройдет летом, поздним летом. Потому что Джошуа сказал, что он хочет провести еще один бой. Соответственно Тайсон также не будет сидеть сложа руки. Но Тайсон знает себе цену и если он не получит то, чего достоин, то он не дойдет даже до пресс-конференции", – сказал Уоррен.

В минувшую пятницу Джошуа провел поединок против американского блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО), которого брутально нокаутировал. После боя британец позировал с флагом Украины, на котором изображен логотип ГУР.

В свою очередь Фьюри не так давно намекал на желание возобновить карьеру. Тайсон и Энтони уже несколько лет обсуждают потенциальную встречу, однако ранее стороны так и не смогли довести переговоры до финала.

Наиболее близкими к бою они были в 2021 году, когда планировался поединок за звание абсолютного чемпиона мира, но тогда Фьюри был обязан провести реванш с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

