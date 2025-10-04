'В жизни не подумал бы'. Фьюри сделал откровенное признание про случившееся в бою с Усиком. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) снова выразил недовольство результатом своего реванша против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО), который завершился победой украинца. В Instagram он опубликовал кадры из ринга и добавил признание, что был очень удивлен случившимся.

Видео дня

"Никогда в жизни не подумал бы, что Усик получит эту победу! Вот почему мы любим бокс: никогда не знаешь, что произойдёт. Даже если выигрываешь нокаутом, они могут увидеть в этом ничью", – написал британский боксер.

Фьюри также прикрепил видео с британскими комментаторами, которые обсуждали судейские записки. Один из экспертов отметил: "Честно говоря, я очень удивлён. Я не видел этот бой так. Мне показалось, что Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть. Но судьи увидели иначе. Впрочем, такое уже бывало – всё зависит от того, что именно ценишь в ринге: работу джебом у Фьюри или агрессию Усика".

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри прошёл 21 декабря 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец победил единогласным решением судей и во второй раз подтвердил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри якобы собирается вернуться в бокс в следующем году. Его главной целью станет третий бой против Усика, которому он уже уступил дважды. После второго поражения Фьюри заявил о завершении карьеры, но теперь готов к реваншу.

