Три нокдауна и перелом челюсти! Бой Пол – Джошуа завершился нокаутом в шестом раунде. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) выиграл бой против американской звезды соцсетей Джейка Пола (12-2, 7 КО). Поединок состоялся в Майами (США) и завершился техническим нокаутом в 6-м раунде.

Несмотря на заметную разницу в классе, 28-летний Пол сумел навязать борьбу на старте и удивил подвижностью. В первых раундах американец много двигался по большому рингу, работал на ногах и периодически отвечал одиночными силовыми ударами.

Джошуа долго пристреливался, выбрасывал больше, но не всегда попадал, испытывая сложности с маневренным соперником.

В клинче британец выглядел предпочтительнее, однако Пол держался и даже временами выглядел уверенно под давлением.

Перелом наступил ближе к экватору боя. Джейк заметно устал, перестал уходить от атак, а Джошуа начал все чаще доносить тяжелые удары.

В пятом раунде Пол дважды оказался на канвасе, сумев продолжить поединок, но в шестом шансов уже не осталось.

Третий нокдаун стал решающим: Джошуа загнал соперника в угол и точным правым завершил бой, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу нокаутом.

После боя Джейк Пол был доставлен в больницу с переломом челюсти.

Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

