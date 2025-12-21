Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа сделал фото с флагом Украины, на котором размещен логотип спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) "Артан". Снимок был опубликован после его победного поединка с Джейком Полом.

Бой прошел в ночь на 20 декабря и завершился победой Джошуа. Британец уверенно выиграл у американского боксера и видеоблогера, одержав очередную победу в профессиональной карьере.

Под фотографией с флагом представители подразделения "Артан" опубликовали развернутый комментарий, в котором отметили, что Джошуа готовился к поединку в окружении команды Александра Усика.

В тексте подчеркивается, что победа стала результатом дисциплины, пройденного пути и внутренней уверенности, а сам флаг назван не трофеем, а символом силы и стойкости.

Также в сообщении проводится параллель между философией бокса и принципами работы спецподразделения. Авторы отмечают, что речь идет о действиях без лишних слов, об ответственности за каждый удар и о ежедневной борьбе не ради признания, а ради будущего.

"Победа - это не мгновение. Это выбор, сделанный задолго до финального удара", – говорится в тексте.

