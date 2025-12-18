Искусственный интеллект назвал главную победу Украины в спорте в 2025 году

Завоевание Александром Усика звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе является главным спортивным событием для Украины. Наш боксер во второй раз в карьере покорил королевский дивизион и в третий раз объединил все пояса с учетом триумфа в крузервейте.

Соответствующий выбор сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть назвала победу Усика одним из знаковым событий в мировом спорте в уходящем году, а также назвал топ-10 главных побед представителей нашей страны на международной арене.

ТОП-10 ПОБЕД УКРАИНЫ В СПОРТЕ В 2025-М

Александр Усик – абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (повторное объединение всех поясов после победы над Даниелем Дюбуа). Дефлимпийские игры в Токио – Украина стала абсолютным чемпионом, получив 100 медалей (32 "золота", 39 "серебра", 29 "бронз"), заняв 1-е место в общем зачете впереди США. Таисия Онофрийчук – победа в общем зачете Кубка мира по художественной гимнастике (личное многоборье) – первая такая победа для Украины в истории. Чемпионат мира по параплаванию – Украина заняла высокое место в медальном зачете с 49 медалями, в том числе несколько золотых (включая победы Андрея Трусова). Влада Харькова – золотая медаль на чемпионате мира по фехтованию (шпага, индивидуальные соревнования) – первое "золото" для Украины за шесть лет. World Games в Чэнду – Украина заняла 3-е место в медальном зачете с 44 медалями (16 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых). Александр Окипнюк и Екатерина Коцар – медали Кубка мира по фристайлу (исторические достижения в лыжной акробатике и биг-эйре). Сборная Украины по сокке – победа в группе чемпионата мира и выход в плей-офф. Ярослава Магучих – бронзовая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио (единственная медаль Украины на турнире). Invictus Games (Игры Непокоренных) – украинские ветераны получили 29 медалей (11 золотых), заняв 4-е место.

