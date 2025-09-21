Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, которая проходил в столице Японии. На Олимпийском стадионе в Токио 23-летняя днепрянка прыгнула на 1.97 метра, разделив третье место с Ангелиной Топич (Хорватия). Победу добыла Никола Олислагерс (2.00), второй с результатом 2.00 стала Мария Жодзик (Польша).

Видео дня

Ярослава пропускала высоту 1.88м, сразу легко взяв планку на уровне 1.93 и 1.97.

С этого момента в секторе для прыжков в высоту осталось всего шесть спортсменок. Высоту на 2 начали штурмовать австралийки Олислагерс и Патерсон, наши Магучих и Левченко, а также хорватка Топич и экс-беларуска с польским паспортом Жодзик.

Ярослава, в отличии от Николы Олислагерс, с первого раза не смогла перепрыгнуть планку, что и сыграло ключевую роль в борьбе за медали.

В этот момент в Токио усилился дождь, что вынудило организаторов приостановить соревнования.

После этого Магучих приняла рискованное решение перенести свои две попытки на 2.02, но дождь снова усилился и соревнование снова остановили.

Вторая украинка Юлия Левченко с показателем 1.97 м стала пятой.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава легко преодолела квалификацию ЧМ, выполнив лишь один прыжок. Для продолжения борьбы за медали Магучих хватило высоты 1.92 м.

В 2024 году Ярослава вновь стала чемпионкой Европы в Риме, установила мировой рекорд на Бриллиантовой лигив Париже (2,10 м) и завоевала золотую медаль Олимпиады с прыжком на 2,00 м, опередив соперниц по числу попыток.

В 2025 году Магучих продолжила победную серию: стала чемпионкой Европы в помещении в Апелдорне (1,97 м) и выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Шанхае (2,00 м).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!