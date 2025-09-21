УкраїнськаУКР
русскийРУС

Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,1 т.
Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, которая проходил в столице Японии. На Олимпийском стадионе в Токио 23-летняя днепрянка прыгнула на 1.97 метра, разделив третье место с Ангелиной Топич (Хорватия). Победу добыла Никола Олислагерс (2.00), второй с результатом 2.00 стала Мария Жодзик (Польша).

Видео дня
Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Ярослава пропускала высоту 1.88м, сразу легко взяв планку на уровне 1.93 и 1.97.

С этого момента в секторе для прыжков в высоту осталось всего шесть спортсменок. Высоту на 2 начали штурмовать австралийки Олислагерс и Патерсон, наши Магучих и Левченко, а также хорватка Топич и экс-беларуска с польским паспортом Жодзик.

Ярослава, в отличии от Николы Олислагерс, с первого раза не смогла перепрыгнуть планку, что и сыграло ключевую роль в борьбе за медали.

В этот момент в Токио усилился дождь, что вынудило организаторов приостановить соревнования.

После этого Магучих приняла рискованное решение перенести свои две попытки на 2.02, но дождь снова усилился и соревнование снова остановили.

Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Вторая украинка Юлия Левченко с показателем 1.97 м стала пятой.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава легко преодолела квалификацию ЧМ, выполнив лишь один прыжок. Для продолжения борьбы за медали Магучих хватило высоты 1.92 м.

Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

В 2024 году Ярослава вновь стала чемпионкой Европы в Риме, установила мировой рекорд на Бриллиантовой лигив Париже (2,10 м) и завоевала золотую медаль Олимпиады с прыжком на 2,00 м, опередив соперниц по числу попыток.

В 2025 году Магучих продолжила победную серию: стала чемпионкой Европы в помещении в Апелдорне (1,97 м) и выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Шанхае (2,00 м).

Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Результат украинки и видео прыжков

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!