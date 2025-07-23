Впервые в истории! Украинка последним уколом выиграла чемпионат мира по фехтованию

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала "золото" на чемпионате мира по фехтованию в Грузии, драматично победив в финале эстонку Катрину Лехис со счётом 15:14. Победу 28-летней уроженке Ужгорода принес укол в дополнительное время.

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Харькова вписала своё имя в историю отечественного фехтования, став первой чемпионкой мира в индивидуальной шпаге. До этого украинские шпажистки ни разу не поднимались выше третьего места — в активе сборной было лишь четыре "бронзы".

При этом Влада стала лишь пятой украинкой, которой покорился личный титул чемпионки мира в фехтовании. До неё "золото" в индивидуальных дисциплинах завоёвывали украинцы в других видах оружия (сабле или рапире), но не в шпаге.

По пути к титулу Харькова обыграла и первую шпажистку мирового рейтинга — южнокорейку Сон Се Ра, вырвав победу в напряженном полуфинале со счётом 15:14.

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