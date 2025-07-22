Впервые в истории! Украинка установила уникальное достижение в художественной гимнастике

17-летняя Таисия Онофрийчук стала первой в истории Украины победительницей общего зачёта Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. По итогам сезона-2025 юная звезда художественной гимнастики обошла олимпийскую чемпионку и уверенно заняла первое место, сообщает пресс-служба Украинской федерации гимнастики.

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В рамках сезона состоялось четыре этапа Кубка мира, финальный прошёл с 18 по 20 июля в Милане. Несмотря на травму, Онофрийчук завоевала там три медали: "серебро" в упражнениях с обручем и лентой, а также "бронзу" в многоборье. Эти результаты позволили ей набрать 135 баллов и обойти ближайшую соперницу — немку Дарью Варфоломеев — на 10 очков.

Украинка трижды поднималась на подиум в личном многоборье: победила в Софии, стала второй в Баку и третьей в Милане. Этап в Ташкенте она пропустила. Кроме общего зачёта, Таисия также завершила сезон лидером в отдельных дисциплинах — с обручем и лентой, второй — с булавами, третьей — с мячом.

Всего за сезон-2025 Онофрийчук завоевала 12 медалей: 4 "золота", 6 "серебра" и 2 "бронзы". Этот год уже стал для неё историческим: на чемпионате Европы она принесла Украине первое за 28 лет "золото" в личном многоборье, а также трижды поднималась на пьедестал в отдельных упражнениях.

Следующий старт, где будет участвовать Таисия, это чемпионат мира, который пройдёт 20–24 августа в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZ.UA, юниорская сборная Украины завоевала первое в истории страны "золото" на чемпионате мира по художественной гимнастике, который с 18 по 22 июня проходил в Софии (Болгария). Украинки победили в финале групповых упражнений с 10 булавами, набрав 24,900 балла.

Ранее архивные и свежие кадры Таисии Онофрийчук разлетелись по соцсетям. За три сезона 17-летняя киевлянка превратилась из перспективной юниорки в абсолютную чемпионку Европы.

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