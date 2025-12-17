Футболист сборной Украины стал капитаном мадридского 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые выведет "Реал" на официальный матч с капитанской повязкой. Украинец получил этот статус в поединке 1/6 финала Кубка Испании против "Талаверы", представляющей третий футбольный дивизион страны.

Мадридский клуб объявил стартовый состав на выездную кубковую встречу, и именно 26-летний уроженец Краснограда с первых минут появился на поле в роли капитана команды. Кубковая игра начнется 17 декабря в 22.00.

Для "Реала" встреча с "Талаверой" стала первым матчем в нынешнем розыгрыше Кубка Испании, поскольку клуб начал турнирное выступление со стадии 1/6 финала. На этой стадии в турнире традиционно участвуют команды Примеры, ранее не задействованные в более ранних раундах.

Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году и на протяжении нескольких сезонов набирался опыта в арендах. Украинский вратарь выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо", после чего вернулся в мадридский клуб и закрепился в составе в роли второго голкипера.

В текущем сезоне Андрей провел один официальный матч, в котором пропустил три мяча.

