"Как мы сможем предотвратить повторное нападение России?" Рютте назвал страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран-членов Альянса выступают против вступления Украины в НАТО. Он назвал среди них Венгрию, Соединенные Штаты и Словакию, а также предположил, что перечень может быть шире. Заявление Рютте сделал, говоря о будущих гарантиях безопасности для Украины после возможного завершения войны.

О позиции генсека НАТО сообщает 5 канал. В публикации приводятся прямые слова Марка Рютте, который объясняет, почему вопрос членства Украины в Альянсе пока не имеет консенсуса среди союзников. В частности, он подчеркнул, что для вступления необходимо единогласное решение всех стран НАТО.

Проблема консенсуса

Рютте напомнил, что любое государство евроатлантического региона имеет право подать заявку на членство в НАТО. Он также вспомнил договоренности Вашингтонского саммита 2024 года, где союзники согласились с тем, что путь Украины в НАТО является необратимым. Однако, по его словам, политическая реальность выглядит сложнее.

"Несколько союзников заявляют, что не дадут своего согласия, а значит, не поддержат единогласного решения о вступлении Украины в НАТО", – отметил генсек, перечислив Венгрию, США и Словакию и добавив, что могут быть и другие страны.

Гарантии после войны

По словам Рютте, ключевым становится вопрос безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения, долгосрочного перемирия или полного завершения войны. Он прямо задал вопрос, как предотвратить повторное нападение России и не допустить сценария, подобного событиям после Минских договоренностей 2014–2015 годов.

Генсек НАТО очертил три уровня возможных гарантий безопасности. Первый уровень – это собственные Вооруженные силы Украины. Второй – так называемая коалиция желающих стран, готовых оказать поддержку. Третий уровень – роль и поддержка со стороны Соединенных Штатов. Рютте уточнил, что дискуссии по наполнению этого пакета гарантий продолжаются и окончательные решения еще не приняты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз равно получению гарантий безопасности. Однако вопрос ЗАЭС и Донбасса до сих пор не решен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством союзников в случае нарушения мирной договоренности со стороны России после прекращения огня.