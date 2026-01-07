Искусственный интеллект исключил, что Усик нокаутирует Уайлдер

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сможет победить Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) только по очкам. Поединок украинца и американца пока официально не объявлен, но ожидается болельщиками с большим интересом весной нынешнего года.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, уже определился со своим прогнозом на противостояние. Нейросеть не имеет сомнений в триумфе Усика, однако полностью исключает нокаут со стороны нашего боксера.

"Мой прогноз: победа Александра Усика по очкам после 12 раундов. Нокаут возможен только от Уайлдера (скорее в 1-6 раундах, если он поймает Усика на ошибке), но я оцениваю вероятность этого как низкую – около 20-25%. Усик слишком умен и опытен, чтобы дать себя нокаутировать. Это будет интересный бой для наследия Усика – он закроет еще одно великое имя эпохи, но не самый опасный в его карьере", – утверждает ИИ.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

